Así fue la bendición de animales en Sant Antoni

Sofía luce sus mejores galas, incluida una emprendada payesa, para celebrar el día grande de Sant Antoni, un evento al que no ha fallado en catorce años. «Desde que tiene nueve meses, la he llevado a todas las bendiciones de animales de Sant Antoni. Incluso el año pasado, que este evento no se celebró, acudió a la misa. Fue la única perra que entró en la iglesia», comenta orgulloso Toni Riera minutos antes de que comience la ceremonia religiosa en la parroquia de Sant Antoni. El diseñador muestra el glamuroso conjunto que ha escogido en esta ocasión para su pequeña yorkshire, en el que destacan, además de las joyas tradicionales ibicencas, «un abrigo de visón regalo de Marta Botín, un broche art déco de brillantes y esmeraldas» y para rematar, un lacito rojo en la cabeza.