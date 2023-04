El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, afronta con confianza la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Real Madrid, el equipo más laureado de Europa y con un historial de remontadas que intimida. “Miedo no tenemos, pero sí respeto. Sabemos la calidad de sus delanteros pero trataremos de restarlo con nuestro trabajo defensivo”, ha afirmado en la rueda de prensa previa. El jugador argentino ha rememorado la victoria de su selección en el Mundial y como ese campeonato le ha dejado un poso de conocimiento. “Holanda nos empató el partido en los últimos minutos, pero siempre nos mantuvimos concentrados y el Mundial me ha dejado mucho aprendizaje en ser fuerte en la adversidad y no darse por vencidos”, ha reflexionado.