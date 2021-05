El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique, ha dado a conocer este lunes los nombres de los jugadores que representarán a España en la Eurocopa 2021. La sorpresa ha saltado al no aparecer uno de los nombres clave del combinado nacional. Sergio Ramos se perderá el torneo y el técnico ha explicado su decisión de forma muy clara. "He decidido que no esté en la lista, es evidente que ha sido, porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero, en las condiciones adecuadas, ni siquiera ha podido entrenar con sus compañeros", ha señalado Luis Enrique, que ha insistido en que dejar fuera a alguien de tanto peso "no ha sido fácil", ya que Ramos es alguien que "siempre ha estado al máximo nivel" y siempre ha ayudado a la selección. "Ha sido una decisión complicada, pero busco el beneficio del equipo", ha remarcado el seleccionador, que ya ha hablado con el jugador blanco y le ha animado a que se recupere al cien por cien para volver con España en el futuro.