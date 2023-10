Cargadito de ritmo y buen ambiente, como no podía ser de otra forma, se estrena 'Just Dance 2024 Edition', es decir, la última entrega de la franquicia de videojuegos musicales para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Según parece, esta nueva etapa de la franquicia garantiza una fiesta sin fin, ofreciendo actualizaciones de contenido gratuitas de manera continua. Además, sus creadores han integrado el contenido de esta temporada y el de 'Just Dance 2023 Edition' en una misma plataforma online, que recibirá actualizaciones regulares con contenido, música y características nuevas a lo largo de todo el año.

Just Dance 2024 Edition - Launch TV Commercial

Éxitos para todos los gustos

Como novedad, este año los jugadores podrán acceder online a canciones de 'Just Dance 2024' con usuarios que tengan 'Just Dance 2023', y viceversa. Esto permitirá a la gente bailar canciones de la temporada anterior y descubrir las 40 nuevas canciones que incluye este año el formato desarrollado por Ubisoft Paris, que puede presumir de haber vendido más de 80 millones de copias desde 2009 y más de 140 millones de jugadores en todo el mundo.

Hit the dance floor, and join us in congratulating our studios around the world that helped bring #JustDance2024 Edition to life! 👏🕺💃#LifeAtUbi pic.twitter.com/2WKjVkSb5a — Ubisoft (@Ubisoft) 24 de octubre de 2023

Con especial interés, la franquicia nos ofrece otras formas de bailar, con el regreso del modo Entrenamiento y el nuevo modo Desafío, que permite competir con personas de todo el mundo de forma no simultánea. La lista completa de temas incluye 40 nuevas canciones y universos que abarcan una gran variedad de géneros y épocas: música latina, rock, hip-hop, k-pop:

'A Night in the Château de Versailles', de The Just Dance Orchestra. 'A Queda', de GLORIA GROOVE. 'After Party', de Banx & Ranx ft. Zach Zoya. 'Butter', de BTS. 'Calm Down', de Rema. 'Canned Heat', de Jamiroquai. 'Can't Tame Her', de Zara Larsson. 'Chaise Longue', de Wet Leg. 'Cradles', de Sub-Urban. 'Cure For Me', de Aurora. 'DESPECHÁ', de ROSALÍA. 'Don't Cha', de The Pussycat Dolls ft. Busta Rhymes. 'Flowers', de Miley Cyrus. 'Gimme More', de Britney Spears. 'How You Like That', de BLACKPINK. 'I Am My Own Muse', de Fall Out Boy. 'I Wanna Dance With Somebody', de Whitney Houston. 'I'm Good (Blue)', de David Guetta & Bebe Rexha. 'I'm Not Here to Make Friends', de Sam Smith. 'It's the Most Wonderful Time of the Year', de Andy Williams. 'Kill Bill', de SZA. 'Makeba', de Jain. 'My Name Is', de D Billions. 'Never Be Like You', de Flume ft. Kai. 'Sail', de AWOLNATION. 'Rapper's Delight', de Groove Century. 'Say My Name', de ATEEZ. 'Seven', de Jung Kook ft. Latto. 'Shine a Little Love', de The Sunlight Shakers. 'Stronger (What Doesn't Kill You)', de Kelly Clarkson. 'Survivor', de Destiny's Child. 'Swan Lake', de The Just Dance Orchestra. 'Tainted Love', de The Just Dancers. 'Tití Me Preguntó', de Bad Bunny. 'Treasure', de Bruno Mars. 'vampire', de Olivia Rodrigo. 'Wasabi', de Little Mix. 'Whitney', de Rêve. 'Woof', de Sofi Tukker; y cierra 'you should see me in a crown', de Billie Eilish.

'Just Dance +'

Como incentivo, la empresa de entretenimiento ha confirmado que con cada copia de ‘Just Dance 2024 Edition’ se incluye un mes de prueba gratuito de 'Just Dance+', el servicio de suscripción en streaming, que ofrece acceso a un catálogo aún mayor, además de bonificaciones especiales para el juego.