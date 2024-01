Conocido por su nombre en latín, el Oceanus Procellarum se trata en realidad de un mar lunar, una cuenca que se encuentra en el margen oeste de la cara visible de la Luna y cuyo nombre significa Océano de las Tormentas. Se trata del mayor mare o “mar” de la Luna, con una extensión de más de 2500 kilómetros de norte a sur y unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, el nuevo Bioceramic Scuba Fifty Fathoms OCEAN OF STORMS no es ni de lejos tan grande. De hecho, tiene exactamente las mismas dimensiones y características que los modelos ARCTIC OCEAN, PACIFIC OCEAN, ATLANTIC OCEAN, INDIAN OCEAN y ANTARCTIC OCEAN. OCEAN OF STORMS, de edición no limitada, se caracteriza por su color negro y está inspirado en la luna nueva (también conocida como “Luna Negra”).

Al igual que los otros cinco Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, el OCEAN OF STORMS tiene un movimiento mecánico SISTEM51 de Swatch, el primer y único movimiento mecánico cuya producción está totalmente automatizada. Este mecanismo está formado por solo 51 piezas, incluido un tornillo central, tiene una autonomía de 90 horas y es totalmente antimagnético gracias a su espiral Nivachron™. En 2013, el movimiento SISTEM51 revolucionó el mundo de los relojes automáticos y reveló los detalles de su movimiento: “the front tells the time, the back tells the story” (por delante dice la hora y por detrás cuenta una historia).

Como no podía ser de otra manera, OCEAN OF STORMS también incluye su propio nudibranquio (nombre científico: Nudibranchia), el Okenia Luna. En el reloj, este animal aparece impreso digitalmente en el rotor del movimiento, el elemento que permite que el reloj se recargue automáticamente con un simple movimiento de la muñeca. En la masa oscilante también se puede ver un fragmento ampliado de la luna llena y el Océano de las Tormentas en forma de impresión digital.

El modelo OCEAN OF STORMS, al igual que ARCTIC OCEAN, PACIFIC OCEAN, ATLANTIC OCEAN, INDIAN OCEAN y ANTARCTIC OCEAN se puede sumergir en aguas profundas de hasta 91 metros e incorpora un guiño más a Blancpain: el nombre Fifty Fathoms hace referencia a la braza, la histórica medida marítima de profundidad que se utiliza en el mundo anglosajón y que asimila cincuenta brazas con 91 metros (o 300 pies). De la misma manera que los otros cinco modelos de la colección, OCEAN OF STORMS también está fabricado con Bioceramic. Este material único está patentado por Swatch y se compone de dos tercios de cerámica y un tercio de un material de origen biológico derivado del aceite de ricino. Además, las correas NATO de estos relojes están fabricadas con redes de pesca recicladas, una muestra más del compromiso de Swatch por la conservación de los océanos. Los logotipos de Blancpain X Swatch están situados en la corona del reloj y en su esfera negra, cuyo acabado simula los rayos de sol. En los relojes de esta colección la palabra “Swatch” aparece inscrita en la caja igual que ocurre con “Blancpain” en los Fifty Fathoms originales. En su parte trasera se pueden leer las frases inspiradoras PASSION FOR DIVING – LICENCE TO EXPLORE – OCEAN BREATH – PROTECT WHAT YOU LOVE e IMMERSE YOURSELF.

OCEAN OF STORMS estará disponible en tiendas Swatch seleccionadas de todo el mundo a partir del 11 de enero de 2024, el día de la luna nueva de ese mes. Al igual que con los otros cinco relojes de la colección Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, la compra de este reloj está limitada a un reloj por persona, tienda y día.

OCEAN OF STORMS / SO35B400 Material de la caja: Caja y corona negras de Bioceramic Diámetro de la caja: 42,3 mm Grosor de la caja: 14,4 mm Distancia de asa a asa: 48,0 mm Movimiento: Movimiento mecánico SISTEM51 (automático) con 90 horas de reserva de marcha. Ilustración de la luna llena (ampliada en el Océano de las Tormentas) e impresión digital del nudibranquio Okenia Luna Resistencia al agua: 50 brazas (91 m/300 pies/9 bar) Cristal: Material de origen biológico con un revestimiento antiarañazos Esfera: Negra cepillada al sol, indicador de fecha entre las 4 y las 5 horas Agujas, marcadores horarios, escala de inmersión de 60 minutos: SuperLumiNova® de grado A Bisel: Bisel giratorio unidireccional de Bioceramic color negro con franja con revestimiento antiarañazos Correa: Correa NATO fabricada con redes de pesca recicladas. Hebilla de pasador y trabillas en negro de Bioceramic

SISTEM51 BY SWATCH SISTEM51 Es un movimiento mecánico automático (de cuerda automática) compuesto por 51 piezas en total. Todas ellas forman cinco módulos distintos que se preensamblan y presoldan. En este sistema, la masa oscilante transparente que controla el mecanismo de cuerda automática está fijada por un único tornillo encargado de producir el movimiento. Los relojes automáticos convencionales tienen el doble de piezas (si no más) e incluso algunos modelos complicados de gama alta cuentan con más de 600 piezas que los maestros relojeros ensamblan a mano durante varias semanas (a veces, incluso meses) en sus talleres. SISTEM51 es el primer y único movimiento mecánico con montaje totalmente automatizado. El escape de alta tecnología no tiene regulador (montaje sin índice) y su velocidad o precisión se ajusta en fábrica mediante tecnología láser. De este modo se evitan los ajustes manuales que suelen ser necesarios en los relojes mecánicos. El movimiento, con su reserva de marcha de 90 horas, está fabricado en plata alemana y es antioxidante por diseño. Todas sus piezas están alojadas en una caja herméticamente cerrada, por lo que no entra humedad, ni polvo, ni impurezas que puedan perjudicar su funcionamiento, lo que garantiza su longevidad y una precisión duradera a lo largo del tiempo (-5/+15 segundos al día). Todos los Swatch que incorporan SISTEM51 muestran su movimiento gracias al reverso transparente de su caja. Esta característica ha permitido a Swatch distinguirse de los demás fabricantes desde el principio y convertirse en una parte fundamental de SISTEM51. Normalmente, una masa oscilante acciona cualquier movimiento mecánico. En SISTEM51, esa masa tiene la forma de un disco transparente que gira libremente sobre un único tornillo central, lo que ofrece una visión absolutamente cautivadora del mecanismo interior del reloj. Además, la masa oscilante y las superficies visibles de los cinco módulos del movimiento son a color, lo que aumenta el potencial para añadir un toque creativo a la parte trasera de este reloj y, por supuesto, establecer nuevas colaboraciones con otros fabricantes, algo que Swatch lleva haciendo desde hace cuarenta años. SISTEM51 encarna y celebra al máximo todas las grandes cualidades que caracterizan a la fabricación suiza: calidad inigualable, innovación constante, provocación, tradición e investigación.