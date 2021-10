El 40% de las españolas no consulta con un especialista el método anticonceptivo

“Hemos conseguido mucho en los últimos años. Nos hemos reconciliado con el vello. Hemos redescubierto partes de nuestro cuerpo. Hasta podemos decir ‘regla’ sin que pase nada”. Sin embargo, hablar de anticonceptivos sigue siendo un tabú. Esta es la tesis de una campaña que apoya la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y que busca que las mujeres dejen atrás ciertos complejos y acudan más a las consultas a asesorarse sobre cuál es el mejor método para evitar embarazos en su situación. La campaña consta de varios vídeos que, en toque de humor, pretenden resolver dudas y animar a que las mujeres “pongan al gine en su lista de mejores amigos”. Y el vídeo de lanzamiento empieza con la reflexión con la que comienza este artículo.

La anticoncepción ha avanzado significativamente en los últimos años, aunque casi un 30% de las mujeres no usan métodos anticonceptivos. En este porcentaje se incluye las que no mantienen relaciones sexuales pero también un 6% que sí las tienen y no usan ninguna protección, con el consiguiente riesgo de embarazo no deseado, según detectó la Encuesta Nacional de Anticoncepción del año 2020, de la Sociedad Española de Contracepción. Entre las que sí previenen los sustos, el método más usado es el preservativo (que utilizan el 31% de las mujeres en edad fértil), seguido de la píldora (el 18%) y el DIU (4% el de cobre y 4% el hormonal).

Tipos de píldoras

Y, pese a los avances, persiste un gran desconocimiento. Por ejemplo, el 52% de las mujeres desconoce qué tipos de píldoras hay y, a mayor edad, mayor creencia de que todas son iguales en cuanto a eficacia y seguridad, según un estudio del Centro de Salud Sexual y Reproductiva Alicante III y Exeltis, publicado en la revista ‘Toko-Ginecología Práctica’ este verano. Asimismo, la mitad de las mujeres desconocen qué es una píldora combinada, el 30% no saben que son los estrógenos y solo un 13% los relacionan con un mayor riesgo cardiovascular.

También son muchas las creencias incorrectas y los mitos, según detectan los ginecólogos en las consultas. Uno de los más recurrentes es que si se toma la píldora mucho tiempo, luego va a ser más difícil quedarse embarazada. Algo incierto. O que no se puede tomar la píldora si se fuma o si se tiene más de 40 años. Ambos ítems también falsos, solo hay que elegir el medicamento más adecuado.

En este contexto, seis de cada 10 mujeres sí acuden a su médico de atención primaria, a un ginecólogo, matrona o centro de planificación para que les indiquen cuál es el método más idóneo en su caso. Si bien persiste un amplio porcentaje (el 40%) que solo se acerca al ginecólogo “si está mala o detecta algún problema”, según explica María Jesús Cancelo, vicepresidenta de la SEGO. Y en el caso de las adolescentes, el 72% no acude al ginecólogo hasta los 19 años pese a que la edad media de inicio de las relaciones sexuales, en las generaciones actuales, se sitúa en los 15 años.

Los mitos

“Nuestro trabajo es intentar que las que no vienen, se acerquen [...] y para ello el principal mensaje a eliminar es el tabú histórico de que somos horrorosos porque hacemos mucho daño”, subraya Cancelo, quien explica que en el caso de la anticoncepción su labor no es prescribir “sino acompañar y asesorar” para que la decisión la tome la mujer. “Existen métodos hormonales o no, de corta y larga duración, reversibles o no, lo que nos permite aconsejar según las características de cada mujer y el momento concreto”, añade.

Y Esther de la Viuda, ginecóloga del Policlínico HM Gabinete Velázquez, corrobora que “falta información y transmitir que las hormonas son buenas” y van a “beneficiar” a quienes las tomen. “Estamos viendo mujeres que por no hormonarse están perdiendo opciones de mejorar la calidad de vida”. Y, según la SEGO, “el único método no seguro es el que no se utiliza”.

La campaña promocional lleva por título ‘Valientes Repensadoras’ y ha sido impulsada por la compañía farmacéutica Exeltis, con el apoyo de la SEGO, con el fin de que promover un “movimiento social que luche contra los tabús y la desinformación acerca de la anticoncepción”, según explica Alberto Fábregas, director de Exeltis en España y Portugal.