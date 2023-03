Primark sabe cómo sacar partido de sus productos a base de varias estrategias. La primera es llenar la tienda de prendas y accesorios a precios bajísimos con lo que llenar la cesta de la compra. La segunda es traer colaboraciones con algunas series, películas o videojuegos icónicos para la mayoría de la población.

Se trata de una cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods. Puede ser considerada la cadena irlandesa de ropa y complementos -aunque ya incluyen una sección de hogar- ''low cost'' por excelencia. Cada vez son más quienes, cuando necesitan alguna prenda de ropa o accesorio, acuden a Primark, puesto que su catálogo es realmente extenso y diverso y con gran calidad-precio.

Además, la cadena destaca por sacar múltiples colecciones novedosas y, últimamente, con dibujos animados como protagonistas para despertar la melancolía de sus clientes. La firma vuelve a sorprender a su público con nuevas colecciones que nos trasladan de golpe a nuestra juventud. A pesar de que se suele decantar por personajes Disney, lo ha hecho con personajes de Cartoon Network Studios, Nintendo y otros.

La colección que ha causado ahora sensación, sin embargo, no es un clásico del que se suele tirar para conquistar a la audiencia. Muchos recordarán algunos de sus juguetes favoritos de la infancia con mucho cariño y siguen sintiendo nostalgia cuando ven las nuevas generaciones de sus muñecos en los estantes de jugueterías y supermercados. Gormiti, Pokemon, Barbie, Digimon, etc. son algunas de esas series noventeras y dosmileras que tuvieron tanto figuritas como series y películas que marcaron a varias generaciones. Desde Estados Unidos llegaron a España unas muñecas con un estilo muy característico y unas cabezas voluminosas que llevaban por nombre ‘Bratz’. Cloe, Yasmin, Jade y Shasha eran las tres más famosas y destacaban por no seguir la norma de las muñecas del mercado, ya que procedían de distintas etnias.

Aunque ya no se siguen fabricando nuevos modelos de estas muñecas, lo cierto es que tuvieron su éxito en los años dos mil. Ahora, Primark ha lanzado una línea de accesorios en la que se pueden encontrar productos para el cuidado personal: pinzas para el pelo, esponjas, rizadores de pestañas, esponjas para el maquillaje, espejos, antifaces para dormir mantas y otra serie de productos que podrán encontrarse en los establecimientos.