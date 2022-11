Las temperaturas comienzan a bajar. Muchas personas ya han procedido a un cambio de vestuario, guardando los zapatos y la ropa de verano. El periodo comprendido entre finales de septiembre y octubre es ideal para echar un vistazo y descubrir las nuevas modas que se despoblarán en otoño. Se trata de bolsos y colores que nos robarán el corazón en la época de frío. Pero además de los accesorios y la ropa, no hay que olvidar el calzado. Hay varios modelos que se despoblan cada año, aunque algunos siguen siendo verdaderos hitos.

Entre ellos se encuentran zapatillas deportivas como Vans y Converse, pero también anfibios y botas. Es precisamente de las botas de lo que vamos a hablar hoy, especialmente de un modelo en particular. Las botas hasta la rodilla, muy de moda en los años 70, volverán a ser una auténtica tendencia. Sin embargo, como modelos que nunca han desaparecido del todo, muchos tendrán que sacarlos del armario de los zapatos.

Las botas hasta la rodilla son muy versátiles y se adaptan bien a cualquier tipo de pierna. Tener una pierna de bota rígida será perfecto para las pantorrillas pequeñas, pero también para aquellos con piernas más fuertes. Sólo tendrá que comprar botas con una circunferencia adecuada a su pantorrilla. En cuanto a la combinación, son excelentes con los vaqueros skunk, pero también con faldas y vestidos. Un verdadero deber es llevarlos sin calcetines, dejando las rodillas al descubierto.

Sin embargo, si realmente no te llevas bien con esta parte del cuerpo, puedes seguir adelante y llevarlas con una falda midi plisada. En este caso, las botas con un poco de tacón serán estupendas, ya que estilizarán inmediatamente la figura. Pueden llevarse tanto en la oficina como para una salida nocturna o un aperitivo. Suelen ser botas con un tacón ancho y cómodo que también sirven para estar de pie o caminar. Estas botas son perfectas para adelgazar la pierna y también son estupendas para las pantorrillas grandes, especialmente si se eligen con cremallera.

Qué comprar

Las botas pueden comprarse tanto en las grandes marcas como en la moda rápida. Es aconsejable comprar productos de buena calidad que sean duraderos. En la web de Zara hay unas negras con tacón por 149 euros. También los hay negros por 129 euros. Para los que prefieren otros colores, los de color crema o marrón son perfectos, a 129 euros y 99,95 euros respectivamente. Via Roma 15 los ofrece a 365 euros. De nuevo, 8 by Yoox vende varios modelos en negro, sin cremallera lateral, con pierna de tubo a 179 euros. La moda del invierno son estas botas, así que no las dejes escapar.