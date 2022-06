Muchas de nosotras, durante el verano, nos planteamos el problema de cómo maquillar nuestro rostro de forma correcta. Sabemos, de hecho, que durante la temporada de invierno, maquillarse es mucho más fácil. Con el frío, podemos permitirnos el lujo de ponernos unas cuantas capas más de maquillaje sin ningún problema. Y, además, podemos jugar con colores muy fuertes, que de alguna manera son capaces de ocultar o distraer la atención de los detalles que no nos gustan. Durante el verano, sin embargo, las cosas cambian notablemente. La piel se broncea y se oscurece, y el calor no nos permite utilizar bases demasiado pesadas. De hecho, sería una locura cubrir el rostro con capas y capas de maquillaje con el calor de la próxima temporada.

Para intentar, sin embargo, cambiar ciertas zonas de nuestro rostro que no nos convencen, debemos poner en práctica algunos pequeños trucos. En particular, una zona de la cara que muchas personas resienten es el área alrededor de los ojos. Esto se debe a la presencia de las típicas arrugas de la edad que inevitablemente se manifiestan al cabo de unos años. Mientras tanto, debemos pensar en la prevención. Y podríamos crear un contorno de ojos eficaz que ayude a alisar la piel. De este modo, nos sentimos definitivamente más cómodas incluso sin llevar maquillaje. Pero, si no podemos prescindir de ella, hay una forma de cubrir esas pequeñas arrugas que es realmente efectiva y asequible y, sobre todo, fácil de aplicar.

Afortunadamente, ahora sabemos cómo cubrir esas molestas arrugas del contorno de los ojos con un sencillo gesto que está al alcance de todos.

En este caso, nuestro aliado número uno podría ser el fantástico lápiz corrector reflectante. No hay mucha gente que conozca este producto, sobre todo porque es muy específico. Pero es una herramienta de maquillaje utilizada a menudo por los profesionales y realmente eficaz. De hecho, el corrector reflectante permite iluminar el rostro en una sola pasada, sin tener que pasar horas intentando cubrir las pequeñas arrugas. Además, es un corrector con versiones veraniegas, muy ligero pero que sigue siendo bueno. Hay muchas marcas que lo producen y, gracias a los consejos de los vendedores, también podremos ver qué color va mejor con nuestro tono de piel. Afortunadamente, ahora sabemos cómo cubrir esas molestas arrugas que se forman alrededor de los ojos con gran facilidad.