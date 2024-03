Foto familiar: Gabriela Guillén publica por primera vez una foto de su hijo con Bertín Osborne

Dos meses después del nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, y de que Bertín Osborne dejase claro que no quería volver a ser padre ni pensaba ejercer como tal, el cantante habría cambiado de opinión. Esta variación, que no acaba de confirmarse, se produciría después de que la propia Gabriela confirmase que ya se había interpuesto al cantante la demanda de paternidad.

Si bien el presentador aseguraba el pasado mes que no pensaba ejercer de padre del bebé, en una entrevista en exclusiva para la revista 'Hola' añadió que en principio no tiene ningún problema en hacerse las pruebas de paternidad.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista. En efecto, confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Sobre la madre del bebé: "Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. No puedo hablar más que bien de ella". Además, revela que ella "ha rechazado" cualquier ayuda que él le ha ofrecido. "Es muy injusto que la acusen de tener un interés", decía.

La foto

Y mientras Bertín Osborne atraviesa un mal estado de salud, por un covid persistente que no acaba de curarse y que le ha obligado a anular algunos conciertos, la fisioterapeuta acaba de publicar en sus redes la primera foto del bebé de Bertín Osborne y ella.

Si bien es cierto que no se le ve la cara, sí que se aprecia parte del bracito. Una imagen en la que se puede respirar el amor de madre de Gabriela, que ha escrito sobre ella: "Mi todo", acompañado de un corazón.

Tras dos meses y medio resistiéndose a enseñarle, la paraguaya presume de su retoño de forma totalmente inesperada.