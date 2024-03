Bárbara Rey podría ir a la cárcel

A falta de poco más de 24 horas para que Ángel Cristo se lance del helicóptero y comience la aventura en 'Supervivientes 2024', Bárbara Rey y Sofía Cristo han acudido este miércoles a la Audiencia Provincial de Madrid acompañadas por sus abogados.

Sin revelar el motivo de su presencia en los juzgados que se produce después de que enviasen un burofax a Mediaset confirmando que han iniciado medidas legales contra el hijo de la vedette y advirtiendo al joven que se abstenga de seguir revelando cosas sobre su familia durante su paso por el reality -un 'aviso' al que Ángel no ha dado ningún tipo de importancia, asegurando que lo normal es que las demandas se pongan después de hablar- todo apunta a que la comparecencia de la vedette y su hija ante el juez se debe a un asunto que nada tiene que ver con su guerra familiar.

Fue en junio cuando salió a la luz que Bárbara y sus dos hijos irían a juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que la Fiscalía pedía para la artista tres años y medio de cárcel. Según el ministerio público, la de Totana se deshizo con ayuda de Sofía y Ángel de varias propiedades para evitar el pago de una deuda al fisco de 143.902 euros.

"Estamos muy tranquilas"

Un juicio que se aplazó en junio ante la imposibilidad de localizar a uno de los testigos, y sobre el que la vedette ha evitado dar ningún detalle hoy, aunque sí ha asegurado que "todo ha ido muy bien y estamos muy tranquilas". "No voy a hablar del tema pero nosotras no debemos un duro a Hacienda. Bueno, un duro no porque ya no existen los duros, pero no debemos ni un céntimo y ya está" ha dejado claro, insistiendo en que "estábamos tranquilas antes y estamos muy tranquilas ahora".

De lo más sonriente y afirmando que ella tampoco está preocupada en absoluto por su imputación hemos visto a Sofía, que no ha dudado en desear suerte a su hermano en 'Supervivientes': "Ojalá, ojalá, espero que les vaya muy bien a todos". "No sé, eso tendrás que preguntárselo a él. Ojalá le vaya muy bien" ha añadido, sin revelar qué le ha parecido que Ángel haya asegurado que lo que más va a echar de menos es el jamón y no a su familia.

¿Verán el reality? Como ha confesado Bárbara con ironía, "tengo mucho trabajo, ya veré como me reparto". "Yo estoy muy bien gracias a Dios" ha afirmado, dejando entrever que el hecho de que su hijo pueda seguir hablando sobre ella en la isla no le ha afectado en absoluto. "He dicho que le deseo lo mejor y que no tengo nada más que decir" ha zanjado.

Tras tomar un café con su hermana y su sobrino en un bar cercano a los juzgados, Bárbara ha vuelto a hablar ante las cámaras para revelar que está "muy contenta muy contenta" tras declarar ante el juez. Una declaración sobre la que continúa sin dar detalles, aunque ha confirmado que no se siente responsable de nada y confía en la justicia y en que todo se solucionará.