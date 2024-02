Los peores vestidos de la alfombra roja de los Grammy 2024

Hay una fina línea que separa la osadía, el atrevimiento, la vanguardia y la transgresión de lo poco acertado. La alfombra roja de los Grammy siempre se ha caracterizado por mostrar 'looks' más arriesgados que otros desfiles más pomposos, como los Oscar. Pero del riesgo al pingo -ese vestido feo que además sienta mal- va muy poco. Y ese umbral lo han cruzado varias estrellas. Si otras veces estuvieron acertadas, esta vez sus estilistas les han jugado una mala pasada.

Lana del Rey, ¿Miércoles Adams?

La reina de la tendencia 'coquette', por obra y gracia Kim Kardashian y su colección San Valentín de Skims, ha acudido a los Grammy 2024 llena de lacitos (en el pelo, en los guantes, en las bailarinas...), tul y flores, pero en lugar de rosas, en negro. Una niña grande algo siniestra que nos ha recordado a Miércoles Adams. La culpable de la obra es la estilista 'top' de la Generación Z Molly Dickson, encargada de recurrir a un estilismo 'vintage' y anónimo, a mayor gloria de ladiva de las chicas tristes. Un vestido negro viejuno, con flores de terciopelo sobre tul, por la rodilla y cuello barco. De funeral.

Billie Eilish, Barbie particular

Billie Eilish, el faro oscuro y diva XL de su generación, la Z, venció en el apartado de canción del año por 'What Was I Made For?', parte de la banda sonora del filme 'Barbie'. De ahí que su estilismo ya en la alfombra roja incluyera un pequeño guiño a la película de Greta Gerwig: el nombre de la famosa muñeca de Mattel bordado en la chaqueta, una pieza de Chrome Hearts hecha a medida para ella. Fue lo más reseñable de su 'look' 'preppy' de grandes dimensiones, quizá demasiado casual para un evento como los Grammy. Eso, y su regreso al pelo bicolor, estos días en rojo y negro.

Kylie Minogue, pingos rojos

Kylie Minogue recibió un Grammy en la categoría de Mejor Grabación de Baile Pop por su exitosa canción, 'Padam Padam', vestida de trasnochada diosa griega en 'total red'. Una pieza de Dolce & Gabanna con un corsé elaborado con cordones de satén tejidos, y falda hasta el suelo. El error del conjunto para una estrella tan grande, pero de baja estatura como la princesa del pop, es haberla completada con la capa, pues añadía 'peso' y tela al 'outfit' y la estilizaba más bien poco.

Dawn Richard, quien a buen árbol se arrima...

Dawn Richard, exintegrante del grupo Danity Kane, celebró su nueva era de crecimiento personal vistiéndose de árbol. El vestido 'Arboreal', corresponde a la colección Primavera/Verano 2024 del diseñador Khosrov Melkonyan. En palabras de la diva de Nueva Orleans, se trata de un guiño a la cultura de esta zona de EEUU y a la época del Mardi Gras. "Significa un árbol y lo que significa estar arraigado en la tradición y la cultura, así como crecer hasta alcanzar su máximo potencial", explicó al llegar a la alfombra a juego con su propuesta.

Coi Leray, en bragas pero con boa verde

La rapera Coi Leray se ha sumado a la moda de los 'no pants' -la que le ha dado a muchas famosas desde el 2023, de pasearse sin pantalones- en su desfile por la alfombra roja de los Grammy. Eso sí, sus bragas las ha sabido combinar muy bien con un body negro de Saint Laurent y una boa de plumas verdes que se disputó las miradas con sus piernas al descubierto.