Wes Gordon, de pupilo de Carolina Herrera a 'salvabodas' de Tamara Falcó

En febrero de 2018, el Moma de Nueva York abrió sus puertas para el último desfile como diseñadora de Carolina Herrera. La gran dama de la moda venezolana decía adiós, a los 79 años, a una carrera plagada de éxitos, desde que en 1980, y desde la Gran Manzana, alumbrara su firma homónima, con la que se han vestido varias generaciones de la alta sociedad estadounidense y del mundo entero. La que con 13 años asistió, de la mano de su abuela, a un desfile del mismísimo Balenciaga, le cedió el testigo al joven diseñador norteamericano Wes Gordon, que desde antes de cumplir los 30 es el director creativo de la firma con la que dirá 'sí, quiero' Tamara Falcó a su novio, Íñigo Onieva, en la gran boda del año (la cita será en el Palacio del El Rincón, el próximo 8 de julio, si ya no hay más percances, claro).

No estaba previsto que a la marquesa la vistiera el modisto de Chicago. No. Pero como la propia Tamara ha contado en '¡Hola!', "a veces, de los problemas surgen oportunidades". Iban a ser las diseñadoras vascas de 'Sophie et Voilà' las que tenían el encargo de vestir de blanco a la 'socialité', pero se hartaron de sus "exigencias", y de que les pidiera copiar un supuesto vestido de Chanel que al parecer está expuesto en un museo de Nueva York. "Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", aseguraron para rescindir su contrato con la hija de Isabel Preysler.

Aunque medio centenar de diseñadores han llamado a su puerta, al final Tamara se ha decantado por el sucesor de Carolina Herrera, que para eso es íntima amiga de su madre, y de ella misma también, claro, pues el año pasado ya la visitó en su oficina y pudo ver de cerca sus trajes de novia ("Mis vestidos favoritos de novia creo que son los vuestros", decía Tamara en el segundo capítulo de su documental en Netflix, 'La Marquesa'). No será la primera ni la última vez que Tamara se enfunde un CH, lo ha hecho infinidad de veces desde 2014, cuando se estrenó con un vestido sin mangas y estampado de pata de gallo.

Cuatro bocetos

Su vestido nupcial de este julio será bien distinto. Antes de volar en un viaje relámpago para entrevistarse con Gordon, el pasado domingo, 21 de mayo, el modisto ya le había mandado cuatro propuestas. "Los primeros bocetos son una maravilla", ha adelantado Falcó, que, como cualquier novia guarda con celo el resto de detalles.

Gordon es un fiera al que le empezó a interesar la moda de crío. Sentía auténtica fascinación por su madre: “Verla prepararse para un evento fue un entrenamiento de moda para mí", ha explicado el creador, que se trasladó a Londres para asistir a Central Saint Martins, donde se formaron también grandes como Alexander McQueen y Stella McCartney, y donde se graduó con honores en moda femenina.

Al volver a EEUU pasó una temporada trabajando en Oscar de la Renta y Tom Ford, antes de atreverse con su propia marca, que llegó a vender en las exclusivas Harrods y Saks Fifth Avenue. En 2014 fue nominado a los premios CFDA Swarovski en la categoría de Mejor Diseñador de Moda Femenina, y tres años después fue la propia Carolina Herrera quien llamó (literalmente) a su puerta.

Y así llegó su debut como director creativo de la marca, en 2018, con el desfile de la colección de primavera-verano 2019.

Sus primeros pasos fueron continuistas (debía satisfacer a la fieles seguidoras de la marca), pero poco a poco se ha ido soltando, haciendo hincapié en la diversidad y la inclusión (para ganarse a un público más joven, sobre todo el que desfila en galas y alfombras rojas).

En 2021, cuando recibió el Premio del Consejo de Costura para el Arte de la Moda del Museo FIT, glosó así en su discurso cuánto le debe a su maestra: "A la mujer misma. La única reina de Nueva York. La emperatriz de la elegancia. Mi ídolo y amiga, la señora Herrera. Le dedico este premio. Gracias por esta increíble oportunidad. Solo soy un cuidador de la casa mágica que construiste y cada día, en todos los sentidos, espero hacerte sentir orgullosa".

Letizia y Rosalía, entre sus fans

Wes Gordon, por ejemplo, es el autor del aplaudido dos piezas 'pink', entallado y con volantes, que lució la reina Letizia en la coronación de Carlos III, el pasado 6 de mayo.

Pero también mujeres como la cantante Rosalía, quien recogió en 2019 cinco premios Grammy Latino vestida con un llamativo vestido de cola firmado por Gordon, son fuente de inspiración de la casa que ahora abandera Gordon. Además, sus diseños también los lucen famosas de la talla de Meghan Markle, Michelle Obama, Katy Perry, Jennifer Lopez o Gwyneth Paltrow, por citar solo algunos ejemplos.

En lo personal, el mismo año que la diseñadora de Caracas entró en su vida también se casó en Las Vegas con el hombre de su vida, Paul Arnhold, un artista del soplado del vidrio y en jarrones de colores que le había presentado una amiga poco antes. Tras varias cenas, planearon casarse y formar una familia juntos. Tuvieron una boda total, en la que actuó la mismísima Britney Spears.

Son padres de dos niños pequeños, Henry y Georgina Rose, de 2 años y unos pocos meses, respectivamente, a los que están criando entre Manhattan y una granja llena de caballos y vacas en Connecticut.