El actor estadounidense Kevin Spacey aseguró este martes que se presentará voluntariamente ante la Justicia británica para defenderse de los cuatro cargos por agresión sexual que se le imputan contra tres hombres y supuestamente cometidos en el Reino Unido entre 2005 y 2013.

En un comunicado enviado al programa "Good Morning America" del canal ABC, Spacey dijo confiar en que demostrará su inocencia.

"Aunque me decepciona la decisión de la Fiscalía de presentar cargos, me presentaré voluntariamente en Reino Unido tan pronto como pueda y me defenderé. Tengo confianza en que demostraré mi inocencia", indicó en el comunicado el actor, de 62 años.

El pasado jueves, la Fiscalía británica autorizó la presentación de cuatro cargos por supuesta agresión sexual contra tres hombres, cometidas en el Reino Unido entre 2005 y 2013.

Spacey sólo podría ser acusado formalmente de los delitos si fuese arrestado en Inglaterra o Gales.

"El Servicio de Fiscalía de la Corona recuerda a todos los interesados que los procesos penales contra Spacey están activos y tiene derecho a un juicio justo", afirmó la Fiscalía, para subrayar que solo un tribunal puede determinar eventualmente su inocencia o culpabilidad.

El actor estadounidense residió durante varios años en Londres, donde ocupó el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2004 y 2015.

Los responsables de esa emblemática sala londinense indicaron en 2017 que habían recibido quejas de 20 personas que aseguraron que fueron acosadas sexualmente por Spacey, quien también afrontó cargos por este tipo de delitos en EE.UU.