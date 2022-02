Después de muchas idas y venidas, un sinfin de rumores y numerosos altibajos en su relación, Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz han decidido darse el 'sí, quiero'.

Siempre muy presentes en redes sociales y compartiendo con sus seguidores los buenos y los malos momentos como pareja, el futbolista y la 'influencer' han decidido compartir con sus seguidores uno de los momentos más románticos de su relación, la pedida.

"Síííí Quierooooooo!!! Estas dos palabras han sido la respuesta a la pregunta que más he pensado en mi vida y tu respuesta, bebé, es el comienzo de todo" ha escrito Jesé en su cuenta de Instagram.

En un entorno de lo más romántico y con cada detalle cuidado al milímetro para el gran momento en el que por fin la televisiva Aurah accedió a casarse con el padre de su hijo. "Ya tenía muchas ganas de gritar al mundo entero que el amor de mi vida quiere estar junto a mi, para siempre, que ya no seremos ella o yo, muy pronto seremos 'nosotros'" continúa diciendo en su post.

Consciente de lo mucho que les ha costado llegar al dulce momento que están viviendo, Jesé reconoce abiertamente que siempre ha sido la mujer de su vida: "Este día fue el más especial y bonito de los que he vivido junto a ti, bebé después de tantos años... No ha sido fácil llegar hasta aquí, tantos momentos buenos y malos de los que hemos aprendido y que han servido para finalmente hacernos más fuertes, más maduros y desear unir nuestras vidas para siempre. Imposible no acordarme de cada momento vivido a tu lado, aún recuerdo con mucha ilusión la primera vez que hablamos y guardo para siempre la primera vez que nos besamos... Nunca dudé que eres la mujer de mi vida y por suerte, en esta vida ya te encontré, pero si existen otras te buscaría porque tienes un corazón enorme y único. Nunca me cansaría de buscarte y por eso quiero que seas mi compañera de viaje el resto de mi vida, por que sin ti nada tiene sentido... eres la brújula que me orienta y la dueña de mi destino".

Lejos de apostar por una pedida discreta y en privado, el futbolista eligió Dubai para arrodillarse frente a la que será su mujer y pedirle que sea la mujer del resto de su vida con todo lujo de detalles.