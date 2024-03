Suministros Ibiza: 60 años impulsando el desarrollo de Ibiza y Formentera

Suministros Ibiza celebra su 60 aniversario como empresa líder en el sector de la construcción en las islas de Ibiza y Formentera. Una empresa familiar que ha sido testigo desde 1964 del cambio y de la evolución de las Pitiusas, contribuyendo fuertemente en la creación de su planta hotelera y residencial y dibujando la historia de Ibiza.

Durante seis décadas, Suministros Ibiza ha mantenido su compromiso de ofrecer productos y servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades de proyectos de construcción de cualquier envergadura, tanto locales como nacionales o internacionales, convirtiéndose así en un referente confiable para clientes y profesionales del sector.

Las últimas tendencias para el sector en Ibiza. | FOTOS: SUMINISTROS IBIZA / redacción. eivissa

Para celebrar este señalado aniversario, Suministros Ibiza ha creado un nuevo logo que refleja su conexión con la tradición y la cultura local y que rinde homenaje a sus grandes proyectos.

Piedra natural disponible en Suministros Ibiza. / Suministros Ibiza

Variedad de productos para profesionales de la construcción en Ibiza

Desde su showroom principal en Ibiza, los clientes de Suministros Ibiza pueden explorar una variedad de productos de máxima calidad, incluyendo materiales de interiorismo, de construcción, equipamiento de baños, fontanería y climatización.

Marcas de renombre como Marazzi, Argenta Cerámica, Keraben, Dune, Colorker, Jacob Delafon, Duravit, Laufen, Ramón Soler Group, Dornbracht, Gessi, Grohe, Cosentino o Naturtex confían en la calidad y en la fiabilidad de Suministros Ibiza, respaldando su posición como líder en el mercado balear.

Con una filosofía basada en la excelencia de servicio y el trato personalizado con el cliente, esta empresa se enorgullece de ofrecer una amplia selección de productos fabricados con materiales de última generación y tecnologías, apostando también por materias primas como la piedra natural, que seleccionan con mimo desde la cantera de origen en cualquier lugar del mundo para poner a disposición de sus clientes de Ibiza y Formentera.

Piedra natural de Ibiza para proyectos únicos

La piedra de Ibiza, extraída de su propia cantera y ligada a la cultura local, es uno de los materiales más reconocidos de Suministros Ibiza, al ser la única empresa que provee de éste en las islas, transformado y tratado por las manos expertas de los artesanos canteros.

Huella de Suministros Ibiza en muchos proyectos de la isla

Esta empresa ha dejado su huella en numerosos proyectos emblemáticos en la isla y la península, gracias a su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y a su empeño por satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

Six Senses Hotel, Siau Hotel, Hotel Only You Sevilla, Bless Hotel Ibiza, Mongibello, TRS Ibiza Hotel, Grand Palladium Palace, White Island y Ushuaïa Ibiza Beach Hotel son algunos de los reconocidos establecimientos en cuya ejecución ha participado esta empresa ibicenca, además de en la creación de proyectos residenciales de diversa índole.

Suministros Ibiza también colabora desde su nacimiento en la restauración y conservación de edificios históricos, monumentos y espacios públicos en Ibiza y Formentera, poniendo su experiencia al servicio de la preservación de la arquitectura local.

Con una reputación consolidada y una visión orientada hacia el futuro, Suministros Ibiza continúa siendo la elección preferida para aquellos que buscan calidad, experiencia y fiabilidad en el sector.

