La mayoría de las personas vivien en casas confortables y cómodas y utilizan muchos productos para mantenerlas limpias. A veces pueden surgir problemas en determinadas zonas. Las habitaciones o muebles poco utilizados tienen algo de humedad y percibimos un mal olor en el aire. Podemos intentar contrarrestar este problema con un producto sencillo y barato.

Nos preocupamos por la limpieza de nuestros espacios y compramos muchos productos cada mes. Desengrasante, detergente lavavajillas, detergente para la ropa y quizá un desincrustante que guardamos en casa listo para usar.

Debido a una mala ventilación o a la ubicación de la casa, en algunas zonas puede producirse un fenómeno molesto. Hablemos de la humedad. A veces puede verse en armarios e incluso en alacenas, donde guardamos cosas que no necesitamos a menudo.

Para limpiar a fondo hay muchos métodos, pero ¿cómo combatir la humedad? Si el problema está en espacios cerrados, puede que ya tengamos algo útil en casa. Si no, sólo tenemos que gastar un poco de dinero. El producto que necesitamos para combatir la humedad o los malos olores es la arena para gatos. Si tenemos este adorable animal en casa, sabemos lo importante que es la caja de arena para sus necesidades. Elegimos cuidadosamente la arena para que absorba su pis. También las hay inodoras y perfumadas.

En cuanto a la composición, puedes encontrar lechos de arcilla, bentonita, cristales de sílice y también de residuos del procesado de cereales, etc. El coste es muy bajo.

Cómo utilizar este remedio

Cuando lavamos la ropa, a veces perdemos calcetines. Cojamos uno sin cordones y llenémoslo con un poco de arena. Asegurémonos de que tiene un alto poder absorbente. Hagamos un nudo y coloquemos algunos calcetines en el armario. Para perfumarlo, mezclamos unos polvos de talco o unas gotas de aceite esencial.

En cuanto al armario o las habitaciones pequeñas, por unos euros compramos una caja de plástico con una bandeja perforada. Se puede encontrar en muchas tiendas de menaje y detergentes. Llenamos el recipiente superior y lo colocamos en el suelo, en un rincón.

Otros trucos para quitar la humedad

Vivir con malos olores no es bueno para la mente, ni es bueno para el cuerpo. Si lo has intentado todo pero los olores desagradables no desaparecen, aquí tienes un pequeño truco que puede funcionar. Puede utilizarse para una gran variedad de olores, desde el moho y la humedad hasta el olor de las casas congestionadas por el olor a pintura fresca si la casa ha sido pintada recientemente.

La cebolla absorbe los olores. Lo único que tienes que hacer es partir la cebolla por la mitad (o en varias partes) y guardarla en algún lugar de las habitaciones de tu casa. Hay que dejarlo durante un día entero, tras lo cual hay que abrir las puertas y ventanas de par en par durante un tiempo.

Es un truco muy sencillo de aplicar, pero si tienes problemas con el olor, puedes probarlo. Un remedio casero natural con raíces en el pasado. Sin duda, nuestros abuelos experimentaron con esta solución. Y lo mejor es que casi siempre funciona.