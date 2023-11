El frío y los imprevistos climáticos comienzan a hacerse notar poco a poco. Los cambios de temperatura pueden terminar manifestándose en nuestro cuerpo si no somos lo suficientemente previsores a la hora de salir de casa con una chaqueta. La garganta también sufre con esta exposición constante al frío y al calor y puede generar irritación que se manifieste con la tos.

Toser es un acto de lo más común que puede producirse por muchos motivos más que un simple resfriado, una infección viral, o el tabaquismo. La primavera también es un momento clave debido a las alergias que proliferan en esta estación del año. El asma también es también una afección que suele manifestarse de esta manera con una tos seca que no produce flemas o mucosidad.

Si bien una tos regulada no tiene por qué pasar factura en tu día a día, el hecho de que empeore puede empezar a jugar un poco en nuestra contra. La tos seca puede acompañarnos durante varias semanas y generar una constante molestia en la garganta a la que deberíamos intentar poner solución lo antes posible.

La tos, al fin y al cabo, no deja de ser una respuesta de defensa de nuestro mecanismo a los agentes externos. Se trata de una reacción que busca despejar las vías respiratorias expulsándolas hacia fuera de forma voluntaria o involuntaria. En el caso de la tos sin mucosidad, los remedios clásicos como sonarse la nariz en realidad no tienen ningún tipo de alivio; será en el caso de que la tos sí que vaya acompañado de mucosidad cuando se produzca la congestión nasal.

Una solución al alcance de cualquiera

Sea como sea, si no se trata de una compañía demasiado larga en el tiempo, puedes recurrir a algún que otro remedio tradicional para intentar aliviarla. Estos remedios de la abuela vienen a solventar esta circunstancia tan molesta. Uno de los mayores clásicos es sin duda alguna la ducha con agua caliente. Eso sí, ten en cuenta que este tipo de tos sin flemas no necesita que liberes el moco, así que no tendrá efecto.

Hay un alimento cuyas propiedades pueden ayudar a aliviar estos síntomas. Diversos estudios señalan que el jengibre cuenta con ciertos componentes antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la tos. Con este alimento puedes probar a hacerte un té con unas cuantas rodajas, ya sea frío o caliente. Además, añadir un poco de zumo de limón o una cucharada de miel podría ayudar a calmar aun más la tos.

Sin embargo, hay un método que puedes llevar a todas partes y que apenas te ocupará espacio. Los caramelos para la tos de mentol podrás encontrarlos en cualquier farmacia y contienen un efecto refrescante que ayudará a aliviar la irritación de la garganta y, por lo tanto, el reflejo de ponerse a toser.

No obstante, si la tos ya lleva teniendo lugar durante unos cuantos días, es recomendable que acudas al médico.