Hoy en día, como nunca antes, conocemos muy bien el valor del reciclaje y el ahorro. De hecho, sabemos que los recursos que nos ofrece nuestro planeta son muy limitados y que debemos aprovecharlos al máximo y durante el mayor tiempo posible. Por eso hoy he decidido revelarte algunos pequeños trucos que pueden serte muy útiles. Todas, al menos una vez en la vida, hemos tenido durante meses y meses un perfume en la mesilla de noche que hemos usado muy pocas veces, casi sin tocar. Quizás porque no nos gustaba el olor o porque no era una de nuestras fragancias favoritas, y por eso lo dejamos ahí cogiendo polvo sin que nadie se digne a usarlo. Afortunadamente, a partir de hoy esto ya no será así y podremos dejar de sentirnos culpables por no haber utilizado ese bendito perfume. De hecho, bastan unos pocos movimientos para reciclarlo de una forma ingeniosa. Te diré cómo, así de sencillo. Hay varias formas de reciclar los perfumes que ya no usas o que nunca te has puesto porque no te gusta la fragancia. Una vez que hayas descubierto estos ingeniosos trucos, sólo tienes que elegir el que más te convenga. El primer truco consiste en utilizar un perfume que no uses para aromatizar la habitación. Empapa un poco de algodón con el perfume y colócalo dentro de unos pequeños cuencos o tarros de cristal. Coloca los recipientes en las habitaciones que quieras perfumar.

Otro truco es perfumar también armarios, cajones o zapateros. Rocía un poco de perfume en varios discos de algodón, de los que se utilizan para desmaquillarse, y colócalos en los armarios, cajones o cualquier mueble que quieras perfumar. También puedes rociar un poco de perfume en las tarjetas de felicitación y las cartas dirigidas a tus seres queridos para dar ese toque anticuado que necesitas de vez en cuando. También puedes utilizar perfume mezclando unas gotas con un poco de agua. A continuación, vierte la mezcla en una botella con dosificador en spray y úsala para perfumar cortinas, alfombras, sofás y tapicerías de tu casa para difundir un agradable aroma en todas las habitaciones. También puedes echar unas gotas de perfume en el agua de las bandejas que cuelgan de los radiadores. Una forma aún más sencilla es desenroscar la pequeña pieza que dispensa el spray e introducir palitos de madera en el frasco de perfume para crear un difusor de perfume de liberación lenta. Por último, rocía un poco de perfume dentro de la bolsa de papel de tu aspiradora. Cuando enciendas la aspiradora para limpiar tu casa, esparcirás un agradable aroma por todas las habitaciones. Sólo tienes que probarlo.