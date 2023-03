Las plantas suelen ser un artículo decorativo muy agradable para la vista. No obstante, requiere de unos cuidados y una atención que no es necesaria en los artículos de decoración inanimados. También es importante tener en cuenta el rincón de la casa en el que desees colocar tu pequeño jardín, asegurándote de que le llegue el sol y sin perder de vista la hora de regarlo. Además, no todas las plantas aguantan igual todas las condiciones climatológicas. Habrá algunas que estén indicadas para estar al aire libre y que si las metes en un espacio cerrado no aguantarán. Las plantas de interior, sin embargo, no tendrían por qué tener este tipo de problemas si las cuidas de manera constante.

Tener plantas en casa tiene varios efectos beneficiosos para la salud. Aunque haya gente que señale que tener una en la habitación es negativo porque absorben oxígeno, no supone un problema para la salud. A la hora de hacer la fotosíntesis, los vegetales absorben el dióxido de carbono de la estancia, purifican el aire y aportan humedad. Además, cuidar de un pequeño espacio lleno de macetas te ayudará a la hora de concentrarte, ya que requieren de unos cuidados específicos y delicados. Si vives en plena ciudad y echas de menos estar en contacto con la naturaleza tendrás habilitada una pequeña zona verde donde relajarte. Muchas personas optan por escoger determinadas plantas para mejorar la calidad del aire dentro de la casa. Eso sí, no todas cumplen con esta función con la misma efectividad. La NASA llevó a cabo un estudio llamado 'estudio de aire limpio' en el año 1989 en el que esclareció que estas son las mejores plantas para mantener en un espacio cerrado: Hiedra inglesa. Se trata de una planta con un mantenimiento muy sencillo. Requiere de una zona sombría con un riego moderado para que la tierra esté siempre húmeda. Este tipo se recomienda para personas con asma o alergias. Poto. Es muy resistente y necesita vivir en un espacio muy luminoso para mantener todo el follaje. Regarla en exceso puede amarillear las hojas, así que conviene esperar a que la tierra se seque entre riegos. Espatifilo. Necesita de bastante luz indirecta para poder crecer y florecer. Para regarla, conviene hacerlo dos veces por semana cuando está floreciendo, aunque en invierno es mejor reducirlos. Palmera china. Es una planta que requiere de riego abundante durante el verano, pero más moderado en invierno. Resiste la escasez de la luz y tolera las bajas temperaturas. Lengua de tigre. La sanseviera necesita vivir en espacios muy luminosos, aunque puede aguantar en espacios con poca luz. Ficus robusta. Necesita de un espacio amplio y luminoso para crecer, además de un riego moderado.