Adiós a la condensación dentro de casa, la planta de Ikea que deshumidifica el ambiente de la forma más natural

En el amplio y variado catálogo de Ikea puedes encontrar todo lo que necesitas para tu hogar. Y por decir algo, hay ciertos artículos que son superventas por una buena razón.

En cualquier hogar, elegir la decoración y el mobiliario adecuados es muy importante. Y con razón: son claramente el ADN de tu hogar. Pero hay algo que no debes pasar por alto. Ikea lo sabe. Hablamos de las plantas. Y debes saber que hay algunas que son perfectas si quieres purificar tu aire. Es el caso de la planta llamada DYPSIS LUTESCENS.

Es una planta que humidifica el aire. Así que puedes colocarla en una oficina o en una casa donde el aire sea muy seco. También se conoce como palmera mariposa en referencia a sus hojas. Es más, Ikea ha especificado que se trata de una hoja que tiene la capacidad de estimular tu bienestar y aporta vida a la habitación donde decidas colocarla. La empresa también ha dado más detalles sobre esta planta, que seguro que te conquistará. Dice que procede de Madagascar y que es perfecta para colocar sobre un escritorio. Pero eso no es todo.

Consejos de Ikea para cuidarla

Si quieres que tu planta perdure en el tiempo, debes tener en cuenta que es muy sensible a las corrientes de aire. Por eso es importante que no la coloques en un lugar con corrientes de aire. Tu planta no lo soportará.

Además, Ikea aconseja a los consumidores: "Aporte energía a sus plantas abonándolas todos los meses. Si la planta ha entrado en letargo (estado de reposo), déjala en paz hasta la próxima temporada". A continuación, la empresa sueca añade: "Todas las plantas en maceta se plantan en tierra rica en nutrientes". Antes de añadir: "No es necesario trasplantarlas hasta un año después de la compra".

Para cuidar la planta, se recomienda quitar el polvo de las hojas de vez en cuando. El objetivo es que la planta reciba la mayor cantidad de luz posible. Es importante que la luz pueda penetrar en la planta.

Un producto asequible

La altura de las plantas puede variar. Ronda los 120 cm. Esto te da una idea de lo que tienes que tener en cuenta si quieres añadirla a tu casa para purificar el aire. Ikea recomienda colocarla en una habitación con mucha luz. Sin embargo, asegúrate de que el sol no incida directamente sobre la planta, ya que soporta una temperatura mínima de 15 °C.

Para cuidarla, debe regarla moderadamente. Los consumidores que han comprado esta planta la han valorado con 4,5 sobre 5 estrellas. Han dicho: "Gran relación calidad-precio, la planta es magnífica y fácilmente accesible en la tienda, mucha elección de tamaño y forma, es perfecta para el rincón de la habitación que carecía de decoración".