Uno de los porteros de la UD Ibiza, Fabricio Agosto, deberá ser intervenido quirúrgicamente "en los próximos días" debido a su lesión, tal y como ha anunciado el club celeste a través de una nota de prensa: "Después de las pruebas realizadas por los servicios médicos del club a nuestro jugador Fabricio Agosto, se le ha diagnosticado una rotura completa del tendón del bíceps braquial del brazo izquierdo. Su recuperación quedará pendiente de su evolución".

Otro de los guardametas del equipo, Lluc Matas, también sufre actualmente una grave lesión. A principios de este mes se le diagnosticó una desinserción tendinosa del recto anterior de su pierna izquierda. El 3 de octubre, la UD avanzó que el joven de 21 años sería sometido a una intervención quirúrgica. La semana pasada, desde el club explicaron que le quedan "varios meses" de baja.

Además, el tercer portero, Patrick Gilmar Sequeira, es jugador internacional de la selección de Costa Rica, por lo que cabe la posibilidad de que en algún momento sea citado para vestir la camiseta de su país. Esta situación ha llevado a buscar alternativas y, por este motivo, desde la semana pasada, el francés Baptiste Reynet entrena bajo las órdenes de Guillermo Fernández Romo.

Dos porteros

Así, a día de hoy la UD Ibiza únicamente cuenta con dos porteros: Sequeira y Reynet, que está de prueba y cuyo fichaje hasta el momento no ha sido confirmado. El día 13 de este mes, el club indicó simplemente que invitaba al jugador galo a entrenar "una semana" en el Estadio Palladium Can Misses. Por el momento, no se ha comunicado cuál será el futuro de Reynet en el Ibiza.