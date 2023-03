Alcaraz: «Está claro que las emociones son un buen motor»

Lucas Alcaraz, técnico del la UD Ibiza, declaró este viernes en la previa del partido de hoy en Can Misses frente al Villarreal B, que la victoria del pasado fin de semana en el campo del Leganés ha propiciado que su plantilla «esté bien de ánimos» para medirse al filial amarillo con el objetivo de encadenar esta jornada un nuevo triunfo consecutivo.

«La alegría en el fútbol te la dan las victorias. Y el equipo siempre ha estado en el tema emocional con una predisposición muy especial y muy positiva. Está claro que las emociones son un buen motor. Y a nosotros, particularmente, nos ayuda porque la empresa es difícil, pero las emociones son el motor y la cabeza es el volante. Y si el volante no lo llevas bien, por mucho motor que tengas, pues evidentemente no es positivo. Por lo tanto, yo creo que vamos a saber canalizar esa emoción con inteligencia para hacer el partido que nos conviene para sacarlo adelante porque lo necesitamos, como es lógico», apuntó el preparador del conjunto celeste, que también recalcó que la euforia que se ha generado en el entorno del club y entre la afición después de la victoria contra el Leganés es fruto de que «la gente es consciente de los partidos que ha hecho el equipo y de que en casa los ha merecido ganar casi todos».

«Los partidos han sido emocionantes y la gente estaba también deseando una victoria para agarrarse a que esas sensaciones tomen cuerpo en cuanto a buenos resultados. La gente yo creo que siempre ha esperado que el equipo consiguiera ese resultado. Y ahora está contenta y tiene ganas, y eso nos tiene que retroalimentar para mantener ese estado de ánimo de la gente y que nuestras emociones estén en un punto de excitación justo y con los ojos inyectados en sangre, pero con la cabeza como una cubitera de fría», señaló el entrenador granadino de la UD Ibiza.

En cuanto al rival que les visita este sábado, Lucas Alcaraz avanzó la dificultad que entraña este duelo, aunque se mostró con confianza en su equipo de cara a hacerse con los tres puntos en juego.

«Sabemos que jugamos contra un equipo que tiene talento, desequilibrio y que a nivel de fútbol profesional es el club que más invierte en captaciones para la cantera. Pero yo confío mucho en el equipo como colectivo y sé que va a hacer un buen trabajo. Y cuando tú haces un buen trabajo, pues estás cerca de conseguir un buen resultado», indicó el técnico celeste, que también valoró la actitud y el compromiso de sus jugadores en la pelea por acercarse a la salvación: «La semana pasada me hablabais del pesimismo y de tal. Y esta semana me habláis de la euforia. El fútbol es así. Y ellos son profesionales y saben que las reglas del juego son que los resultados son un poco el termómetro de las emociones de todo el mundo y de todo el entorno, pero yo creo que nuestro plan no varía, nosotros tenemos que recortar para estar a cuatro o cinco puntos cuando falten cuatro o cinco jornadas y ahí conseguir el objetivo.».

Un once base y de confianza

En lo que respecta a su planteamiento contra el Villarreal B, tras la victoria frente al Leganés Lucas Alcaraz reconoció que parece haber dado con la tecla en su esquema y con el once base por el que puede apostar de aquí al final de la temporada .

«Colectivamente puede ser que sí, pero individualmente puede haber cambios. Los Fran, los Germán, los Nolito, los Cristian, los Diop, es decir, los veteranos, están ayudando mucho a que la gente joven también rinda. Evidentemente, a nivel colectivo, el once cuanto más rendimiento da, menos se modifica, pero lo importante es que los veintitantos que tenemos estén aportando porque los partidos tienen cinco cambios. Y para mí los cinco cambios son fundamentales, ya que el día que mejoras con los cinco cambios normalmente consigues un buen resultado. Y el día que no mejoras te cuesta más trabajo. Por lo tanto es posible que este once, no tan en el tiempo, pero sí a corto plazo, pueda tener cierta continuidad», confirmó Alcaraz.