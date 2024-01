Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. 'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Pablo (45 años) y Silvia (47). Al conocerse, ninguno de los dos ha tenido buenas impresiones: "Me ha parecido bien, pero no para mí. Es que tengo que ser un poco diplomático", ha comentado el soltero. Mientras que la comensal ha declarado que no es su tipo: "Físicamente no me atrae. No es mi tipo. Me gustan más jóvenes".

En un momento dado de la cena, Pablo le ha preguntado qué tipo de música escucha, a lo que Silvia le ha explicado que es "housera (...) El rock duro o heavy no. Me da dolor de cabeza".

Tras estas palabras, el soltero se ha desanimado: "Cuando me ha dicho que le gusta el house y el tecno he pensado en 'my house'. Yo me voy de aquí corriendo. Es que no lo tolero, es como tener una intolerancia".