Kiko Matamoros es una de las caras más reconocibles de Telecinco. Su participación en Sálvame durante tantos años ha provocado que se convierta en un habitual en los debates sobre la prensa del corazón, en parte gracias a su perfil polémico. El colaborador de Telecinco siempre ha estado en el foco público, expuesto a críticas constantes con respecto a su vida privada. Precisamente la confirmación de su relación actual fue muy sonada en su día, más aún después de la confirmación de compromiso con Marta López tras tres años de relación. Y es que entre ambos hay una diferencia de edad de 40 años, aunque parece que es algo que no afecta a su relación.

En una línea similar a la que ya siguieron en su día Laura Escanes y Risto Mejide con ‘Cariño, ¿pero qué dices?’, Matamoros y López anunciaron el estreno de su nuevo videopodcast, que acaba de lanzar el primer episodio. Lleva por nombre ‘Amar para Vivir’ y está disponible en la plataforma de Mtmad. En esta primera entrega la pareja trató varios temas sobre su relación, sin dejar fuera esta diferencia de edad tan comentada. “Algunos me llaman asaltacunas”, comenzó comentado Kiko, a lo que Marta contestó que “a ella le llaman muchas más cosas”. Ambos estuvieron de acuerdo, sin embargo, de que la gente normalizó mucho más que Kiko se enamorara de Marta, pero no al revés.

Y en esta quinta edición, la pareja habló de dinero. El tertuliano más famoso de la prensa del corazón habló del dinero que le debe a Hacienda y de la economía de pareja: "Nuestra economía es compartida y gestionamos nuestros ingresos. Yo debo 600.000 euros a Hacienda", aseguró el colaborador.

Matamoros se viene abajo

Además de con Anita, Kiko tuvo problemas con sus hijos mayores. Estos conflictos se solucionaron en el pasado y, recordándolo, el colaborador decía: "Yo he perjudicado la relación con mis hijos por estar ciego, por no escuchar todas las voces, por no relativizar el dolor que mis hijos podían sentir... Por muchas cosas". Eso sí, recordaba que también ha habido "influencias externas" en sus hijos que han dificultado que la cosas no mejoraran.

Ahora, estos conflictos se han resuelto, su relación es reconfortante, pero reconocía: "Es evidente que los trozos de vida que te has dejado, ahí están y no son recuperables".

Visiblemente afectado, el colaborador hacía una declaración dirigida a todos sus hijos: "Que sepan que dentro de mis humildes posibilidades estaré para lo que haga falta".