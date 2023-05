Gran Hermano España es uno de los programas de televisión más icónicos de la historia del entretenimiento español. Emitido por primera vez en el año 2000, el programa ha mantenido su popularidad durante más de dos décadas.

El formato del programa es sencillo pero efectivo. Un grupo de personas son encerradas en una casa, donde son grabadas las 24 horas del día. Los concursantes son eliminados cada semana por medio de votaciones realizadas por el público, hasta que solo queda un ganador. Durante su estancia en la casa, los concursantes tienen que convivir juntos, realizar tareas domésticas y cumplir retos y pruebas diseñados por los productores del programa.

Concursante polémica

Marta Peñate se ha sometido a una conización cervical mediante la cual le han extraído unas células del cuello del útero. Tras su reciente paso por quirófano, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha confesado que, aunque "no quería hablar de ello", todo ha salido bien y por eso ha querido compartirlo con sus seguidores, que han estado muy preocupados por la también exconcursante de 'Gran Hermano'. Gracias a las explicaciones de expertos, se sabe qué es esta cirugía y para qué se realiza.

A través de su canal de mtmad, la canaria explicaba que se tenía que someter a esta cirugía para anticiparse a posibles diagnósticos. "Me han encontrado algo que no es malo, pero puede llegar a serlo", expresaba ella. Aunque en un primer momento no quería hablar mucho más allá sobre esta intervención, el cariño de su público ha hecho que termine contando, a modo de agradecimiento, el motivo de su paso por quirófano.

Su paso por quirófano

"La mini intervención ha salido genial. Ha salido todo bien. Ha sido una conización, no quería hablar de ello, pero todo bien. Muchísimas gracias, porque me han llegado un montón de mensajes. Os quiero mucho y gracias por estar ahí. Qué monos", ha agradecido la exconcursante de 'Supervivientes', que el próximo jueves, en su canal de mtmad, explicará con más detalle esta intervención y cómo se encuentra tras la operación.

Es cierto que ha sido un procedimiento quirúrgico que tenía algo nerviosa a Marta, pero ahora que todo ha ido "viento en popa", se ha visto con la fuerza suficiente de poner nombre a su intervención. Se trata de una conización cervical, un procedimiento quirúrgico para "extirpar una parte del cuello del útero", apuntan desde la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia.

Tal y como ha explicado la que fuera concursante de 'Gran Hermano' - que coincide con las palabras de la AEPCC-, es una cirugía que se realiza por una "lesión premaligna en el cuello del útero" y es "mínimamente invasiva". Además, no requiere de ingreso hospitalario y tiene una duración de entre 20 y 30 minutos.

Es decir, que el objetivo de esta intervención es la de tratar esas lesiones que pueden dar lugar a otro tipo de diagnósticos menos favorables. En cuanto al proceder de la intervención, la conización es indolora, ya que para su realización se administra anestesia local en el propio cuello del útero. "Me pusieron epidural y apenas noté nada", ha expresado la propia Marta Peñate, que respira ahora tranquila al ver que todo ha salido según lo esperado.