Uno de los actores turcos del momento ha sido operado de urgencia. Se trata de uno de los intérpretes de "En el corazón de la ciudad" o "Love in in the air", quien tras su paso por el quirófano tendrá que estar un tiempo alejado de lo sets de rodajes.

El actor en cuestión es Kerem Bürsin, famoso por sus papeles protagonistas en "En el corazón de la ciudad" y "Love is in the air". Precisamente, la primera es una de las últimas apuestas de Mediaset para su parrilla. Se trata de la historia de Ali, un marinero que regresa a Estambul, ciudad que guarda sus traumas familiares, tras 20 años viviendo embarcado. La serie está protagonizada por Kerem Bürsin, Gürkan Uygun y Leyla Lydia Tugutlu. La serie está compuesta por 20 capítulos divididos en una única temporada. En Turquía se emitió de enero a junio de 2017. Gozó de buenas cuotas de audiencia y obtuvo premios internacionales. Ahora se ha sabido que Kerem Bürsin ha sido operado de urgencia tras diagnosticársele una hernia lumbar. Las informaciones llegadas desde Turquía son buenas, ya que medios locales afirman que la intervención fue exitosa y que el artista ya se encuentra descansando en su domicilio. Eso sí, esta intervención le obligará a estar un tiempo alejado de los sets de rodaje, por lo que durante unas cuantas semanas no podrá participar en rodajes.