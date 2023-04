Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos en la televisión española De hecho, el formato no para de acumular récords de espectadores en su franja de horario, aunque muy posiblemente sea el programa más visto de la televisión en la actualidad, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos o políticos.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores.

El programa cuenta con pesos pesados que eliminan a sus adversarios sin mucha dificultad. Incluso se producen grandes duelos como el que protagonizan Orestes y Rafa y que ya forma parte de la historia de la pequeña pantalla.

Pero, ¿cómo se puede participar en Pasapalabra? La propia web del concurso explica los pasos a seguir para convertirse en uno de los nuevos aspirantes al rosco más famosos de la televisión. "Si quieres concursar solo tienes que llamar al 905 446 440 o rellenar nuestro formulario. Déjanos tus datos personales y podrás participar en el casting de 'Pasapalabra' en Antena 3". En este enlace dispones de todos los pasos y requisitos para convertirse en el nuevo propietario de la silla naranja.

Para introducir al futuro concursante que llega a la silla azul, el programa decidió contar con la presencia de la actriz y presentadora Cristina Alvis, actriz y presentadora que, además, ha aparecido en la aclamada serie La Casa de Papel. Cristina Alvis copresenta 'Pasapalabra' con Roberto Leal desde 27 abril. Una labor que ya ejerció en 'Ahora Caigo' durante cinco temporadas. En el concurso de Arturo Valls, también se encargaba de dar la bienvenida a los concursantes.

El programa es líder de audiencia en su franja horaria y uno de los ases en la manga de Antena 3. Millones de espectadores siguen los duelos en los que los conocimientos sobre temáticas diferentes entretienen y enganchan a una audiencia fiel que acude religiosamente a tratar de averiguar cuál de los dos concursantes que se encuentre en la lucha por el bote conquistará el rosco definitivo.

La lucha por el rosco es uno de los momentos clave del programa. El duelo titánico por la conquista del bote mantiene en tensión a una audiencia fiel que otorga a Antena 3 datos con los que sacar pecho cada día.

No obstante, el no ganar el bote tiene una cara A y otra B. Por un lado, el ganador del rosco (pero no del bote) acumula un premio de 1.200 euros, que se va sumando cada vez que el rival es derrotado. Por el conrario, si el concursante cae en la prueba, debe enfrentarse en la silla azul y demostrar sus conocimientos ante un nuevo aspirante que puede arrebatarle el puesto.

Otra de las claves fundamentales del éxito de Pasapalabra es el horario que se emite. Antena 3 tiene programado este espacio entre las 20.00 y las 21.00 de lunes a viernes, justo antes de que comiencen los informativos. En conclusión, Pasapalabra es un programa de televisión de juegos muy popular que se ha adaptado a diferentes países. El formato del programa se ha mantenido bastante similar en todas las adaptaciones, pero con algunas adaptaciones y cambios para adaptarlo al público local. La popularidad del programa en todo el mundo es una muestra del éxito del formato original y de su capacidad para adaptarse a diferentes mercados y culturas.