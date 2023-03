Twitch es una plataforma de transmisión en vivo y video en demanda para juegos, música, deportes y otras formas de entretenimiento. Fundada en 2011, Twitch ha crecido rápidamente en popularidad y se ha convertido en una de las principales plataformas de transmisión en vivo para jugadores y otros creadores de contenido.

Twitch permite a los usuarios transmitir sus juegos o otras actividades en tiempo real a través de Internet. Los espectadores pueden ver la transmisión en tiempo real y participar en la transmisión mediante el chat en vivo. Twitch también permite a los usuarios grabar y almacenar videos de sus transmisiones, que luego pueden ser vistos como video en demanda.

Además de la transmisión en vivo, Twitch también ofrece una amplia variedad de otras funciones y recursos, incluidos chats en vivo, programación de transmisiones, integración de música y juegos, y una comunidad en línea activa. Twitch también ha formado alianzas con una amplia variedad de compañías y organizaciones, incluidas desarrolladoras de juegos, marcas de deportes y música, y organizaciones benéficas.

Uno de los aspectos más distintivos de Twitch es su enfoque en los juegos. La plataforma se ha convertido en un lugar de referencia para los jugadores y seguidores de juegos, y ha ayudado a impulsar la popularidad de algunos de los juegos más populares del mundo. Además, Twitch también ha creado una amplia variedad de herramientas y recursos para jugadores, incluidas funciones de chat en vivo, integración de juegos y recursos de seguimiento de juegos.

Otro aspecto importante de Twitch es su enfoque en la comunidad. La plataforma fomenta una comunidad activa y participativa, y permite a los usuarios interactuar y conectarse con otros usuarios a través de chats en vivo, transmisiones en vivo y otros recursos. Twitch también ha creado una amplia variedad de programas y eventos para ayudar a impulsar la comunidad, incluidos torneos de juegos, programas de transmisión en vivo y eventos en línea.

Sé que esto no pinta nada ahora mismo pero bueno 👍🏻



Una persona me lleva unos días enviando mensajes privados con este mensaje.



Breve recordatorio de que si, hay fotos mías de cuando tenia 18 años explicitas en internet pic.twitter.com/wTmr3FevMu — MERY SOLEDAD (@mery_soldier) 8 de febrero de 2023

Una de estas streamers es Mery Soldier. La joven ha recibido extorsiones por mensajes en la que la amenazan con publicar fotos desnuda. "Sé que esto no pinta nada ahora mismo pero bueno. Una persona me lleva unos días enviando mensajes privados con este mensaje. Breve recordatorio de que si, hay fotos mías de cuando tenia 18 años explicitas en internet", comienza diciendo. "Nunca cobré por ellas ni nunca he sacado nada económico por este tema, hago nudismo y topless en la playa desde que tengo uso de razón por lo que me veáis las tetas me preocupa un total de 0. Eso si, lo que me comí un huevo de acoso y extorsiones por ellas durante 12 años. Sois libres de pajearos lo que queráis, son de acceso libre y no puedo quitarlas de internet por mucho que denuncie los que lleváis conmigo muchos años ya os sabéis de sobra esta cantinela. Eso si, en silencio y a mi dejadme tranquila. Gracias", escribió la joven.