El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. El presentador tiene el cariño tanto de la audiencia como de sus propios compañeros. Por eso, de la mano de Erundino Alonso, han querido hacerle llegar una sorpresa relacionada con las festividades de estas últimas semanas. “Rodrigo, pero vamos a ver, ¿a ti te parecería bien que tú no tuvieras tu cartita?”, le dijo el cazador al presentador, con una carta en mano, coincidiendo con el programa del Día de Reyes. Vázquez no pudo evitar sorprenderse: Pero ¿por qué no me lo avisáis esto antes? Mira que fui al buzón por la mañana y esta no me la dieron. Qué bonito”.

El presentador abrió la carta para desvelar el mensaje que contenía, de parte de un joven seguidor del programa, Sergio. La carta decía: “Te conozco desde que empezaste a presentar mi programa favorito, ‘El Cazador’, pero me gusta más desde que tú lees las preguntas tan deprisa. Juego con mi hermano para ver quien lee las preguntas más rápidas y, bueno, no lo hago tan bien como tú, pero me fijo mucho en como lo haces. Algún día, a lo mejor presento El Cazador. Como estamos en fechas navideñas me gustaría que recibieras esta carta y si puedes que me saludes. Si algún día quieres venir a mi pueblo me encantaría verte”. Rodrigo Vázquez leyó la carta emocionado y quiso agradecerle al seguidor sus palabras.