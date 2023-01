Juanra Bonet tiene una carrera más que consolidada en televisión. Pese a que ahora se está tomando un respiro tras la cancelación de "¡Boom!", el barcelonés es toda una estrella. Si bien, su llegada al firmamento no fue del todo fácil. Él mismo lo ha reconocido recientemente en una entrevista en la que ha asegurado que incluso llegó a recibir la seria amenaza de un pez gordo de la televisión.

El lugar de los hechos, de la confesión, fue el podcast "Y de beber, albóndigas". Fue allí donde le preguntaron cómo había alcanzado el éxito. "Confió en mí una persona. Ya está", zanjó el presentador, antes de explayarse: "Estaba en el "CQC" y me dijeron: 'Mira, hay una baja, ¿quieres estar en la punta de la mesa?'". Tras aceptar, tuvo un episodio con uno de los peces gordos del programa, llegado desde Argentina. Cuenta Bonet que le dijo que si veían que no funcionaba como tercer presentador él se volvió a hacer de reportero sin problema, a lo que el jefazo le respondió: "No va a ser así. Esto es como un avión cuando despega. Si no vuela, se estrella".

Resulta evidente que el avión voló. Y muy alto. Bonet siempre ha reconocido que "CQC" fue una de las grandes universidades de su carrera. "Me permitió formarme, porque estaba en la mesa con Manel (Fuentes) y Arturo (Valls)", reconoció en el mismo programa radiofónico.

Tras su paso por "CQC", Juanra Bonet pasó por "El intermedio", "Lo sabe, no lo sabe" y "¡Boom!". En este último programa, en el que estuvo desde 2014 a 2022. En 2019 recibió el premio Antena de Oro por su labor.