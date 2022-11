Nunca es mal momento para celebrar cualquier tipo de evento. Los hay que, incluso, adelantan las navidades más de dos meses para comenzar los preparativos nada más terminar Halloween. Los adornos y los dulces no son la única forma de ambientar noviembre de cara a las fiestas. Las plataformas de contenido audiovisual nutren con este tipo de eventos a sus catálogos con producciones relacionadas a cada fecha y, junto a los villancicos, invitan a pasar un rato en familia.

Hay quien decide hacer una lista de películas o series que ver desde el principio al final de la Navidad aunque, según se acercan las fechas, algunas como Netflix ofrecen sus recomendaciones en la página principal. No es su única estrategia para fidelizar a sus usuarios, pues suelen estrenar nuevos títulos relacionados cada año para no perder suscriptores. Algunos usuarios, incluso, apuestan por compartir sus objetivos para ofrecer alternativas a aquellos que no tienen tiempo para hacerlo.

En este caso, un usuario de Twitter ha creado una recopilación con más de cien títulos que los consumidores de Netflix, Amazon Prime y Disney + van a poder disfrutar. Son películas, eso sí, de temática navideña al completo, y pueden encontrarse desde producciones animadas como clásicos del cine.

Estas son algunas de las sugerencias:

Prime Video:

Love Actually: una de las comedias románticas más famosas de la historia relata las historias de varios personajes el día de Navidad.

Polar Express: esta película animada del año 2004 cuenta la historia de un niño que sube a un tren la noche de Navidad para llegar al Polo Norte y conocer a Santa Claus.

Pesadilla antes de Navidad: Jack Skellington es el señor de Halloween y quiere cambiar la Navidad. Sus planes pasan por secuestrar a Santa Claus para ocupar su puesto. Sally, su novia, tendrá que impedirlo.

El Grinch: la famosa historia del personaje verde más célebre está disponible tanto en su versión clásica como en la nueva, estrenada en 2022 y animada.

Bienvenidos al Polo Norte: Holly debe impedir que su novio conozca a sus padres el día de Navidad porque guarda un gran secreto: su padre es Papá Noel.

Solo en Casa: Las aventuras del pequeño Kevin McAllister, contadas en tres películas, pueden disfrutarse en Amazon Prime.

Netflix:

Klaus: un cartero destinado al Círculo Polar Ártico descubre que Papá Noel está escondido. A partir de este momento, comienza una nueva aventura para traer de nuevo la felicidad a su remota localización.

Navidades blancas: dos amigos vuelven de la Segunda Guerra Mundial y comienzan una carrera como cantantes y bailarines. En su viaje acaban encontrándose a un viejo conocido al que tendrán que ayudar a reflotar su negocio.

Llegan algunos títulos nuevos a la plataforma

Navidad contigo: una famosa cantante encuentra la oportunidad de enamorarse cuando una pequeña seguidora quiere conocerla.

La familia Claus 2: continúa la historia de la primera película, también disponible en Netflix. Jules, el nieto de Papá Noel, debe sustituir a su abuelo en el reparto de regalos, pero le llega una carta que le encomienda una nueva misión.

Disney +

Destaca en esta plataforma la inclusión de episodios especiales de producciones de la marca

Guardianes de la Galaxia, especial Navidad

¡Buena suerte, Charlie! Especial Navidad

La Bella y la Bestia: Navidades Encantadas

Los Muppets: Carta a Santa

Ernest salva la Navidad: Santa Claus tiene dos misiones: debe encontrar un sustituto mientras intenta que un joven recupere la ilusión por la Navidad.