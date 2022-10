Carlos Lozano está muy de moda desde que ha reaparecido en los platós de televisión. Y es que Lozano está viviendo un momento pletórico. Volvió a la pantalla y lo ha hecho con una sección propia en 'Sálvame Diario' y lo cierto es que su presencia en el programa ha dado mucho de qué hablar. El presentador, que ahora está alejado de polémicas, ha hablado para los micrófonos de Europa Press y nos ha desvelado cómo está su vida en estos momentos.

El presentador se deshace en halagos hablando de su hija y se muestra orgulloso por cómo está llevando su adolescencia: "Estoy muy orgulloso de mi hija, la adolescencia es muy suave, es muy madura para la edad que tiene, muy inteligente y ahora se va a Inglaterra a estudiar, estoy deseando, muy bien", eso sí, espera que no participe nunca en los medios de comunicación: "De los medios espero que se mantenga al margen o no, que sea normal, los medios son para los que les gusta los medios. Si a ella no le gustan que no entre en esta ruleta".

Aunque por el momento no está enamorado, Carlos no descarta en un futuro cercano encontrar de nuevo el amor como tantas veces le hemos visto: "Yo soy feliz siempre, desde que me levanto hasta que acuesto. El programa me ha dicho que me va a buscar una novia. Si lo hacen con respeto y educación yo me presto a conocer gente".

Pero Lozano ha protagonizado una de la noticias más llamativas del mundo del corazón estos días, y es que el presentador se ha dejado ver con su ex mujer, Mónica Hoyos, teniendo una cena antes de que la peruana partiera al reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso.

Según varios medios, la ex pareja, que tiene una hija en común, habría estado cenando en casa de Hoyos para pactar una estrategia de cara al concurso, y con ello demuestran el amor que todavía se tienen gracias a su hija.