'Déjate querer' se hace de nuevo con el liderazgo en la noche del sábado. La visita de Kiko Matamoros al programa que presenta Toñi Moreno anota un 12,8% con 935.000 espectadores. Le sigue Antena 3, que marca un 10,6% y 887.000 espectadores con 'Caminando entre las tumbas'.

La tercera posición es para La 1, que con 'Mi querida cofradía' marca un 8% y 711.000 espectadores. 'laSexta Noche' sigue sin destacar y reúne a tan solo 332.000 espectadores, anotando un 4,8%. Se queda cerca Cuatro, que con 'Siete hermanas' registra un 4,4% con 364.000 espectadores.

El programa presentado por Toñi Moreno contó ayer con la presencia de Kiko Matamoros y de Manu Tenorio. Manu Tenorio participó en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, que supuso todo un fenómeno musical y televisivo. De esa experiencia, el cantante saca cosas buenas y malas. Tenorio destaca el feedback de la gente como algo positivo y lo negativo es que, esa repentina y apabullante fama le desbordó: “Ese desbordamiento de me causo un shock psicológico muy fuerte, me dio mucho miedo”. Manu Tenorio habla de que su padre abandonó a su madre, a él y a su hermana cuando eran pequeños: “Si viniera aquí, le perdonaría”, reconoce. Además, el artista habla de su mujer Silvia Casas y de su hijo, Pedro y reconoce que tuvo mini affaire con Nuria Fergó, tal y como ella reconoció hace unas semanas.

El momento viral por las respuesta de Marta López tras pedirle matrimonio Kiko Matamoros

Kiko Matamoros hace balance de su paso por ‘Supervivientes’ junto a Toñi Moreno en ‘Déjate querer’, pero lo realmente importante de la visita del colaborador de ‘Sálvame’ es que quiere reafirmar su amor con Marta López Álamo y pedirle que se case con él. “He pensado mucho en ti estos meses y te quiero decir que, y me he dado cuenta porque no he dejado de pensarlo, que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, a pesar de mi edad”, es el inicio de un emotivo mensaje por parte de Kiko hacia Marta. “He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar, si tú quieres, por el altar, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti”, añade Matamoros. Antes de responder a la petición, Toñi Moreno le pregunta a Marta cómo se conocieron Kiko y ella.

La respuesta de Marta es sí. Para rematar el bonito momento que hemos presenciado, ‘Déjate querer’ les hace entrega de unos collares de flores para que comprometan de manera oficial.