Pasapalabra se ha convertido en el concurso de Antena 3, la principal cadena de Atresmedia. Por eso no es de extrañar que cada día sean más famosos los concursantes que participan en este show televisivo. De hecho si en algo destacan este tipo de formatos es en el nivel de los concursantes que salen en pantalla y que se convierten casi en familiares de los que ven el programa.

El primer concursante que se hizo famoso en este programa a nivel nacional fue Fran González, el vecino de Colloto, Oviedo, que se convirtió en el gran protagonista de Pasapalabra. Tras una ausencia de varias semanas su vuelta a los ruedos salió incluso en el telediario. Tras él vinieron otros fenómenos de masas como Pablo Díaz, un joven que logró hacerse con el rosco y que a día de hoy sigue teniendo muchos fans en redes sociales.

Hace varias semanas empezó a concursar en Pasapalabra Orestes Barbero, que está a punto de llevarse el bote. Hace unos días el joven puso un tuit en el que se quejaba de que parece “tonto sobremanera”. Era una broma pero algunos no lo pillaron. “Un poco más de autoestima Orestes, no tiendo con lo inteligente y maravillosa persona que eres, te empeñas en descalificarte”, le dijo el usuario en cuestión. “Era choteo, hombre. Pero gracias de corazón por el cariño y la preocupación que me profesas”, respondió.

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos