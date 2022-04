El programa musical de Telecinco 'Got talent' arrancó su séptima edición como talent estrella de la cadena hace unos meses. Se ha convertido en uno de los formatos más queridos y se ha consolidado como "programa referente del talento multidisciplinar", según afirmaba Leonardo Baltanás, director de contenidos de Mediaset.

Continúan Santi Millán como maestro de ceremonias, Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide como jurado pero, en esta ocasión, sin Paz Padilla. "Tener tres jurados es algo habitual. Nos permite jugar de otra manera", ha expresado el directivo refiriéndose a la salida de la presentadora del programa tertulia de Telecinco "Sálvame", que sigue participando en otros proyectos del grupo. "En cuanto a producción, facilita el reducir el número de miembros del jurado. No es cuestión de personas, sino de encaje de horarios", ha aclarado.

Por otro lado, la CEO de la productora Fremantle, Nathalie García, cree que el reto está en encontrar algo novedoso cada año y que ayude a enganchar al público: "No podemos estar con el 'esto ya lo he visto'". Después de seis exitosas ediciones, no es sencillo encontrar gente que destaque por sus habilidades nunca vistas. Aún así, la pandemia sirve como excusa para presentar talentos que "de otra manera estarían de gira".

Paz Padilla se pondrá al frente de 'A simple vista'

Paz Padilla no ha perdido el tiempo, es la presentadora del nuevo concurso de Cuatro 'A simple vista' llegará próximamente a la parrilla de Cuatro y consiste en adivinar, a simple vista, el estado civil de las personas, si tiene operaciones estéticas, qué aficiones tiene o cuál es su profesión, entre otras cuestiones.

La producción de este programa se dio a conocer el pasado mes de agosto, cuando Mediaset anunció el casting para encontrar concursantes. Poco después, la cadena anunció a su presentadora gracias a una promo que ya puede verse en la cadena.

De este modo, la humorista, actriz y presentadora suma un proyecto tras otro dentro de Mediaset, donde compagina sus labores como presentadora en 'Sálvame' y 'La última cena' además de sus actuaciones en 'La que se avecina'.