Atraviesa el corazón de un joven con una navaja y alega que "iba drogado y borracho, no recuerdo nada"

El fiscal no tuvo la más mínima duda en mantener la petición de 9 años de cárcel para el joven imputado por asestar una puñalada casi mortal, para lo que utilizó una navaja tipo estilete de 27 centímetros de largo, con la que llegó al ventrículo derecho del corazón de la víctima, de Víctor. Acto seguido, uno de los amigos de este le pidió explicaciones y se llevó otro pinchazo, esta vez, en el costado y de menor gravedad que la sufrida por su colega. Ninguno de los dos heridos conocía al imputado, de iniciales E.J.G. y 24 años de edad, declararon ayer en el juicio.

El procesado quiso descargarse de toda responsabilidad, ni siquiera la navaja era suya, manifestó, "me hice con ella forcejeando" con el grupo de amigos del joven herido, todos de entre 18 y 17 años, "dos llevaban navaja" cuando trataban de pegarle. Este joven, que lleva en prisión provisional desde que tuvo lugar el ataque la madrugada del 22 de julio de 2022, manifestó que "no tengo conciencia" de haber usado el arma blanca, "vienen a por mí cinco o seis y yo les estaba empujando".

En un momento dado, Víctor cae al suelo, según describe, y él echa a correr porque "me perseguían". Cuando el abogado del joven herido, Marcos Hernández, le pregunta por qué le siguen, el procesado contesta que "porque todos eran del mismo pueblo y cuando un forastero va a un pueblo y tiene problemas" todos se unen, problemas que para el letrado se derivan de su actitud. "Me lo lanzaron la señal de tráfico y el taburete", junto con la navaja, que llevaba en su huida para amenazar, declara para justificar que las portara durante el intento de huida.

"Hay una voluntad clara de matar"

Su relato invirtió el que da por cierto el Ministerio Fiscal, que recriminó al acusado que "solo recuerda lo que le conviene; de lo que no le beneficia, no", unos hechos que comienzan cuatro horas y media antes de la agresión casi mortal y que evidencian que "su voluntad agresiva está desde el principio presente, su voluntad de matar es clara".

Así es desde las doce de la noche, cuando Víctor cuenta que se le aproxima el acusado, "yo no le conocía de nada y me pide un porro". Cuando este le dijo que no tenía "me colocó la navaja en el cuello. Sentí miedo y me fui a la hamburguesería" del padre de uno de los amigos para refugiares. Hubo amenazas contó Víctor Manuel, que pidió declarar tras un biombo para no tener que ver a su agresor.