El actor estadounidense Christian Oliver y sus dos hijas murieron en un accidente aéreo cerca de una pequeña isla privada en el Caribe oriental, informó la policía de San Vicente y las Granadinas.

El accidente ocurrió el jueves justo al oeste de la isla Petit Nevis, cerca de Bequia, cuando el avión se dirigía a la cercana Santa Lucía, dijo la policía en un comunicado.

Identificaron a las hijas como Madita Klepser, de 10 años, y Annik Klepser, de 12, y agregaron que el piloto, Robert Sachs, también murió.

De momento no se había establecido la causa del accidente, dijeron las autoridades.

Pescadores y buzos de la zona acudieron al lugar del accidente para ayudar mientras la Guardia Costera de San Vicente y las Granadinas se dirigía al área.

"Se agradecen mucho los actos desinteresados y valientes de los pescadores y buzos", dijo la policía.

El actor de 51 años, nacido en Alemania, tuvo decenas de papeles en cine y televisión, incluida la película "Speed Racer" ("Meteoro") de 2008 y "The Good German" ("El buen alemán"), un filme de 2006 sobre la Segunda Guerra Mundial de Steven Soderbergh protagonizado por George Clooney y Cate Blanchett.

Oliver participó en la segunda temporada de la serie de la década de 1990 "Saved by the Bell: The New Class" ("Salvados por la campana"), interpretando a un estudiante de intercambio suizo llamado Brian Keller.