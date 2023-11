La víctima de la violación grupal fue inmovilizada y agredida en el solar tras ofrecerle cocaína gratis

La joven de 18 años que fue víctima de una violación grupal el pasado fin de semana en un descampado ubicado junto a una conocida discoteca de la Malva-rosa, en Valencia, tal como viene adelantando Levante-EMV, del Grupo Prensa Ibérica, en exclusiva, fue atacada tras ser engañada con que la iban a invitar a cocaína en el aparcamiento. Así lo declaró la chica a la Policía Nacional, cuyos especialistas en resolución de agresiones sexuales de la unidad de atención a la familia y la mujer (UFAM) continúan realizando gestiones para identificar y detener a los implicados en esta nueva violación múltiple.

Según su testimonio, tanto ella como la amiga con la que había salido esa noche, conocieron al grupo de jóvenes dentro de la discoteca. Uno de ellos, con el que tenía mayor afinidad, la invitó a consumir cocaína con él y le dijo que sería mejor hacerlo en el descampado, en el coche, para evitar al servicio de seguridad del local. A continuación, le dijo que dos de sus amigos les acompañarían. Lo que no le dijo fueron sus intenciones reales, por lo que la chica se fue con ellos totalmente confiada, como confirmaría después un agente de la Guardia Civil que entraba a esa hora a trabajar al cuartel de la Malva-rosa, ubicado justo enfrente del solar, y que los vio andando tranquilamente hacia ese punto momentos antes de que se produjeran las agresiones.

La joven asegura que, una vez en el solar, la llevaron hasta la parte trasera de una furgoneta, donde uno de ellos la inmovilizó, tras lo cual le bajó bruscamente el pantalón y la violó. Como es habitual en este tipo de agresiones sexuales en manada, los tres se fueron turnando en las violaciones tanto vaginales como bucales.

La exploración médica confirma la violación

Aunque la chica solo recuerda a tres participantes en la violación múltiple, la Policía Nacional mantiene abierta la posibilidad de que los otros dos también tengan algún tipo de implicación, ya que en el vehículo que rastrean los agentes viajaban al parecer cinco jóvenes.

Una vez que los presuntos agresores abandonaron el lugar, la joven pidió ayuda a un transeúnte, quien le cedió su teléfono para llamar a su amiga, ya que ella no encontraba el suyo. Cuando ya estuvieron juntas, llamaron a la madre de la segunda, quien las recogió y las llevó a un hospital de la ciudad de Valencia, donde la primera de las jóvenes fue sometida a una exploración ginecológica y forense que confirmó la existencia de la violación.

La Policía continúa rastreando a los agresores

De momento, según ratificó ayer la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, no se han producido detenciones y los presuntos violadores aún no han podido ser identificados, aunque la policía continúa "trabajando para identificar y detener" a los autores. Para ello, tal como ha publicado este diario, está rastreando el vehículo en el que se fueron los jóvenes y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca y del cuartel.

Así mismo, los investigadores tratan de comprobar si, como sospecha la víctima, los agresores grabaron las violaciones, dado que la chica afirma recordar luces de flash compatibles con las de un teléfono móvil.