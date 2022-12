La Audiencia impone 2 años de cárcel a un alcalde de Zamora por corrupción de menores

Cecilio Lera Blanco, el actual alcalde socialista de Castroverde de Campos, acaba de ser condenado por la Audiencia de Zamora a dos años de prisión y otros tantos de alejamiento de la adolescente de 16 años a la que ofreció 300 euros si accedía a mantener relaciones sexuales con él, un delito de corrupción de menores que le impedirá presentarse a cualquier convocatoria electoral que se celebre antes de enero de 2025.

El regidor municipal, de 69 años de edad, abordó “con ánimo libidinoso” a la víctima, que entonces tenía 15 años, cuando esta abandonó un bar de Castroverde para realizarle la propuesta, tal y como describe la Fiscalía de Zamora en el escrito de acusación que relata el comportamiento de Lera Blanco, ha admitido haber cometido el delito contra quien era, además, hija de un matrimonio amigo del condenado.

La menor de 15 años se encontró con el regidor municipal en un bar situado casi a las afueras del pueblo el 24 de noviembre de 2021 a las cuatro de la tarde y cuando decidió salir del establecimiento hostelero, el conocido exhostelero de Zamora la siguió y se dirigió a ella para decirle “te voy a comer todo bien, ¿quieres 300 euros?”. La existencia de una grabación fue decisiva en la investigación judicial y procesamiento del alcalde terracampino

“Te follo bien y te vas”

De inmediato, le espetó que “cada vez que te veo, me hago una paja a tu salud..., ¿quieres que te dé mi móvil? Me das un toque y, sobre las seis o siete de la tarde, te doy 300 euros, entras discretamente en mi casa, te follo bien y, después, te vas. No va a pasar nada”. Lera Blanco no dudó en insistir a la menor de edad, al parecer, en un intento de convencerla para tener relaciones sexuales y terminó por decirle “sé que te va a gustar”.

La Fiscalía incide en su escrito de acusación, que recogerá la sentencia que dicte la Audiencia en próximos días, en que el mediático político socialista tenía “una clara intención de mantener relaciones sexuales” con la adolescente, “a sabiendas de que era menor de 16 años”. Es ahí donde radica la existencia del delito de corrupción de menores, al ser esa la edad en la que la Ley delimita la indemnidad sexual de los menores (el derecho a no sufrir interferencias en la formación de su propia sexualidad), el límite de la relevancia de su consentimiento.

En este caso, la adolescente tenía 15 años, por lo que la conducta de Cecilio Lera es delictiva porque aún se debe proteger el derecho de la víctima que no tiene todavía capacidad para dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

La norma especifica que “exista o no violencia o intimidación”, por tratarse de una edad en la que el consentimiento se estima “irrelevante”, el contacto físico “supondría un abuso sexual”. El alcalde no logró su propósito porque la menor pudo irse.

El exhostelero se enfrenta a 10 años por agresión sexual a otras dos menores

El exhostelero se enfrentará en los próximos meses a otro juicio por otro delito de corrupción de menores y dos agresiones sexuales a dos menores de edad que son hermanas, una de 14 años y otra aproximadamente de 16, infracciones penales por las que la Fiscalía de Zamora exige a la Audiencia que le imponga una pena total de 10 años de cárcel. Al parecer, Cecilio Lera Blanco habría utilizado el mismo sistema que con la hija de sus amigos para agredir sexualmente a las dos menores, ofrecerles dinero y citarles en su domicilio.

En estos casos, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el alcalde de Castroverde de Campos habría llegado a mantener relaciones sexuales con las menores, lo que explica las elevadas penas que solicita a los magistrados que se le impongan.

Sin beneficios por la ley del "solo sí es sí"

La calificación de la Fiscalía para este procedimiento judicial pendiente de ser juzgado fue revisada de acuerdo con la nueva ley del “solo sí es sí” sin que la acusación pública estimara posible rebajar la solicitud de pena de cárcel.

Idéntica decisión se tomó desde dicho órgano judicial respecto de la causa de corrupción de menores que esta mañana condujo hasta la Audiencia Cecilio Lera Blanco, donde ha evitado la celebración del juicio porque reconoció que había ofrecido 300 euros a la niña de 15 años para que mantuviera relaciones sexuales completas con él.

El acuerdo, al que accedieron también los padres de la menor, previa negociación de su abogado con el del alcalde y con el Ministerio Público, permitió que este haya reducido de 3 a 2 años la petición de la pena de cárcel, que se suspenderá con la condición de que el condenado no vuelva a cometer ningún delito durante los próximos 2 años, de incumplir ese requisito, ingresaría de inmediato en Topas para cumplir los dos años íntegros.

Tampoco podrá acercarse a menos de 100 metros de la adolescente ni comunicarse por ningún medio con ella después de que la sentencia que se dicte en los términos acordados sea firme, es decir, una vez notificada.

A prisión para cumplir dos meses por otra condena

No obstante, el aún presidente de la Corporación municipal de Castroverde por el PSOE deberá ingresar en Topas para cumplir los 6 meses de cárcel que le impuso el Juzgado de lo Penal de Zamora le impuso en junio pasado por quebrantar la orden de alejamiento que se le impuso respecto de su exesposa, que le denunció por violencia de género.

El ingreso en la macroprisión tendrá lugar cuando sea firme la sentencia de la Audiencia que le condena por corrupción de menores, tras notificarse a todas las partes implicadas en el procedimiento judicial. El exhostelero zamorano solo tendría que cumplir, en principio, dos meses, puesto que la Audiencia deberá descontar los cuatro meses que ya pasó en prisión preventiva por este caso.