Esto es lo que tienes que comer para dormir más y mejor

La buena salud depende de una dieta saludable y de suficiente ejercicio y sueño. Existen asociaciones claras entre estos componentes; por ejemplo, una buena nutrición proporciona energía para hacer ejercicio y muchas personas aseguran que hacer suficiente ejercicio es importante para poder dormir lo suficiente. Entonces, ¿cómo podría afectar la nutrición al sueño?

Un nuevo estudio analiza la conexión entre la ingesta de frutas y verduras y la duración del sueño. La investigación, realizada por un equipo de la Universidad de Helsinki de Finlandia, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Turku, se publica en Frontiers in Nutrition.

Por qué dormir es importante y cómo funciona

El sueño le da a nuestro cuerpo la oportunidad de descansar y recuperarse de la actividad de vigilia. Nuestros corazones, vasos sanguíneos, músculos, células, sistemas inmunológicos, capacidades cognitivas y capacidades de creación de memoria dependen de un sueño regular y saludable para un funcionamiento óptimo, y un estudio de 2019 sugiere que el sueño es importante para reparar el daño del ADN que ocurre durante la vigilia.

El sueño reparador se produce en 3 a 5 ciclos nocturnos, cada uno de los cuales dura entre 90 y 120 minutos en promedio. Durante cada ciclo, comenzamos con una etapa de sueño de movimientos oculares no rápidos (REM), luego pasamos por dos períodos cada vez más profundos de sueño no REM antes de salir de ellos. Nuestro sueño no REM se vuelve cada vez más ligero hasta que llegamos a una etapa REM, tras la cual comienza un nuevo ciclo, o nos despertamos. Los adultos deben intentar dormir de 7 a 9 horas por noche.

Cada vez dormimos peor

Sin embargo, estudios recientes muestran que el insomnio y la duración más corta del sueño son cada vez más comunes entre los adultos. Debido a factores como el estrés, el consumo de comida rápida y los estilos de vida sedentarios, la falta de sueño se está convirtiendo en un problema de salud pública, vinculado a enfermedades cardiovasculares, disminución de la capacidad cognitiva y un aumento de la mortalidad por todas las causas.

Comer frutas y verduras mejora la calidad del sueño / Pexels

En este nuevo estudio, los investigadores querían explorar cómo la duración del sueño podría afectar el consumo de frutas y verduras, y viceversa. También investigaron el papel que los cronotipos individuales (preferencias de horarios de actividad, como por la mañana o por la noche) podrían desempeñar en las elecciones dietéticas y la duración del sueño.

La relación entre comida y sueño

Entre los resultados notables, las personas que dormían normalmente mostraron una mayor ingesta de frutas y verduras que las personas que dormían poco y mucho tiempo en todos los subgrupos de frutas y verduras. Sin embargo, la ingesta de diferentes tipos de frutas y verduras arrojó resultados variables.

La investigación explica: "En el subgrupo de verduras, se observaron diferencias significativas en el consumo de hortalizas de hojas verdes, tubérculos y hortalizas de frutas (tomates, pepinos...), entre personas con sueño normal y de corta duración .

"Del mismo modo, entre las personas que duermen normalmente y durante mucho tiempo, se observaron nuevamente diferencias significativas en las verduras de hojas verdes y las frutas. Sin embargo, otras verduras frescas y enlatadas como el repollo, los champiñones, la cebolla y los guisantesno mostraron diferencias significativas.

"En los subgrupos de frutas, se observó una diferencia media significativa en el consumo de bayas y otras frutas frescas y enlatadas entre personas con sueño normal y de corta duración. Por el contrario, entre personas con sueño normal y con sueño prolongado, la única diferencia significativa se observó en el consumo de manzanas".