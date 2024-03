Roberto Perdigones, la cabo que se considera "una mujer lesbiana"

Una de las razones por la que las redes sociales se han encendido más de la cuenta esta semana ha sido por el testimonio televisivo de Roberto Perdigones, uno de los 37 militares y policías de Ceuta que, según varios medios de comunicación, han cambiado de género -pero no de nombre ni pareja-, presuntamente, para gozar de los beneficios que, por su nueva condición, les concede la ley Trans.

Esta cabo del Ejército de Tierra que nació en la localidad pontevedresa de Gondomar, ha sido entrevistada por Susana Griso y Sonsoles Ónega en dos de los magazines estrella de Antena 3, el matinal "Espejo Público", y el vespertino "Y ahora Sonsoles", con sendas intervenciones realizadas desde Vigo.

La periodista gallega protagonizaba un tenso e incómodo momento con esta militar conocida como 'Gones', que ha conseguido que un juez dicte sentencia para cambiar su género a mujer, y así beneficiarse del régimen de visitas con su hijo, que sería diferente si su condición fuese la de hombre.

Esa "transición" de género garantizaría una habitación propia en la base militar, permite dejarse el pelo largo, e incrementa la jubilación, además de poder ascender con más facilidad, beneficios con los que Roberto Perdigones no está de acuerdo, según ha declarado este jueves a Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que este periódico. "Yo no tengo ningún privilegio por ser transgénero, es más, estoy en contra de que nos favorezca esa condición. Los tendría cuando me jubile, pero esperemos que las cosas cambien y cuando llegue ese momento no sea así".

En su entrevista con Sonsoles Ónega, Roberto ha asegurado que es bigénero e intersexual. A pesar de ser un hombre heterosexual a todos los efectos afectivo-sexuales, dice sentirse una mujer lesbiana.

Tiene un hijo adolescente que no sabe que es mujer, pues desde que su ex y madre gestante del menor se enteró del plan de Roberto, ha recortado el número de visitas: "Ya no soy el padre, a efectos de la ley soy madre no gestante", ha explicado a Sonsoles. La periodista por su parte contestaba dejando claro que a pesar de ser algo inapelable con la ley, "tú tuviste a tu hijo como padre, no como madre no gestante. Tú tienes espermatozoides que colocaste en la madre gestante, esto es inapelable", zanjó la gallega.

Entre las intervenciones que recogió el programa al respecto de este asunto, estuvo la de Toño Abad, activista LGTBI, que aseguraba que en Ceuta hay más de 4.000 funcionarios del Estado y "no es normal que el 75 % de los hombres que piden el cambio de sexo no cambian su nombre ni su apariencia. Lo que hacen es aprovecharse de la Ley Trans, para beneficiarse de unas supuestas ventajas", comentó.

"A quien no le guste que se compre una vida"

El testimonio de la cabo gallega generaba una gran polémica y rechazo en redes sociales, opiniones que a esta nigranesa le son indiferentes como así aseguró en "Espejo Público": ''Me lo tomo todo con humor. Yo soy yo y me da igual lo que opinen o piensen de mí. Yo soy como soy y a quien no le guste que se compre una vida''.

Una de las reacciones más contundentes al espacio que tanto estos programas de Antena 3, como el de "Tardear", de Telecinco, que también se hizo eco en su escaleta del asunto, fue la de la diputada de la Comunidad de Madrid, Carla Antonelli.

La conocida activista de los derechos LGTBI calificó de "escandaloso y rastrero" cómo habían tratado el tema Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega, al darles voz. La política de Más Madrid cree que así se hace un “daño infinito e irreparable” a las personas transexuales.

La polémica traspasó fronteras y algunos tabloides ingleses como 'The Telegraph" se hicieron eco de la noticia, recogiendo algunas de las declaraciones públicas de Roberto Perdigones.

El diario britántico titulaba su artículo así: "Spanish soldiers change gender to gain de benefits intended for woman", o lo que es lo mismo: "Soldados españoles cambian de género para obtener beneficios destinados a las mujeres". En el texto, citaba textualmente frases recogidas del testimonio que había dado en sus diferentes entrevistas concedidas esta semana:

''Algo fallaba en mí antes, no sé cómo explicarlo, hasta que dije yo soy así. Mucha gente me pregunta por qué no me cambio el nombre y yo les digo que el nombre no hace a la persona' ';

'; ''Biológicamente, es lo que tiene la intersexualidad. He nacido como varón y exteriormente soy hombre, otra cosa es que yo me perciba por dentro como mujer '';

''; 'Yo soy mujer, pero biológicamente soy un hombre , yo no puedo ir al ginecólogo. Tengo que ir al urólogo";

, yo no puedo ir al ginecólogo. Tengo que ir al urólogo"; ''Yo no me he aprovechado ni he hecho nada como mujer. Llevo un año siéndolo y no he hecho nada. Y si hubiera beneficios no sería cosa mía, sino de las leyes. ¿Por qué tiene que haber beneficios para unos y no para otros? Yo voy a seguir con mi vida'';