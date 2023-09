El «sí, quiero» de Ronaldo y Celina en es Cubells

Un arco de flores blancas decora la entrada de la iglesia de es Cubells. «Solo somos floristas. No sabemos quién se casa esta tarde», aseguran varios trabajadores mientras hacen los últimos arreglos. «No podemos decir de quién es la boda y no esperamos que venga nadie después», aseguran los camareros del restaurante Es Xarcu con media sonrisa. «Este lunes por la tarde se casa una pareja más. Todas las bodas son especiales», afirma con cara seria el ayudante del sacerdote de la parroquia. Pero no. Lo que se cuece a primera hora de la tarde en es Cubells no es la boda de una pareja más. Se casan, tras siete años de relación, el exfutbolista Ronaldo Nazário y la empresaria Celina Locks.

Relacionadas Todas las imágenes de la boda de Ronaldo Nazário en Ibiza