Parece una colaboración de David Guetta y Eminem. Pero no lo es. Es fruto de la Inteligencia Artificial (IA). El dj y productor francés residente en Ibiza cuenta a sus seguidores en las redes sociales cómo usa la IA en una de sus producciones en la que aparece la voz de Eminem.

Después de su exitosa versión del tema de Efifel 65, Blue (Da Ba Dee) 'I'm Good (Blue)' en colaboración con Bebe Rexha, Guetta ahora está utilizando la tecnología IA para introducir a otra leyenda en sus sets.

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv — David Guetta (@davidguetta) 3 de febrero de 2023

En una actuación reciente del dj galo, una de las voces más reconocibles de la música salió de la mesa de sonido: era Eminem y decía: "Este es el futuro del sonido rave, me estoy volviendo increíble y 'underground'" (“This is the future rave sound, I’m getting awesome and underground.”)

El pequeño clip dle vídeo subido a las redes sociales del productor muestra a un público emocionado y posteriormente aparece el Guetta ya fuera de los escenarios sonriendo a la cámara y diciendo: "¡Eminem, bro!". El productor explica en este vídeo cómo surgió el clip, en el que Eminem no participó, para decepción de muchos, sino que es fruto de la IA.

David Guetta relata cómo estaba navegando por Internet cuando descubrió un sitio web que podía recrear voces famosas. El productor usó esta tecnología y se quedó impresionado por la precisión al recrear la voz de Eminem.

Guetta asegura que lo hizo como "una broma" y "funcionó muy bien", "no me lo podía creer", dijo. El dj cuenta que encontró las webs de IA. Una de ellas consiste en escribir letras en el estilo de un artista que te guste. Así que Guetta escribió el verso con el estilo de Eminem "Future rave" y luego fue a otra web que podía recrear voces, así que puso el texto que le ofreció la otra web y grabó y "la gente se volvió loca", afirma. cuando oyó a Eminem.