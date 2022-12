Seguro que a muchos les ha pasado. Necesitamos sacar dinero y en ese momento no tenemos ningún cajero a mano. Algo que mucha gente no sabe es que Openbank es una entidad 100% digital. Esto significa que no cuenta con oficinas ni cajeros automáticos propios, aunque tiene una serie de aliados para que sus clientes puedan retirar efectivo sin pagar comisiones.

¿Cómo puedes ingresar y sacar dinero en efectivo? ¿Y con tu talonario? Para realizar un ingreso, es necesario tener tu cuenta activa. Ingresar o sacar dinero en efectivo en cajeros: Ingresa, saca dinero y haz transferencias nacionales, completamente gratis, tantas veces como quieras en todos los cajeros de Banco Santander con cualquier tarjeta de débito Openbank. Localiza los 7.000 cajeros nuevos de Banco Santander Ingresar o sacar dinero en efectivo en oficinas: En más de 3.000 oficinas de Banco Santander en España, puedes ingresar o sacar dinero en efectivo. El horario para realizar este tipo de operaciones es de 9:00h a 11:00h. Encuentra tu oficina más cercana Para sacar dinero en las oficinas necesitarás tu talonario, y para ingresar, solo necesitas rellenar un impreso con el número IBAN de tu cuenta, recuerda tenerlo a mano. En ambos casos debes presentar tu DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor. El talonario es gratis y puedes solicitarlo en cualquier momento en el área de clientes. Las dos primeras operaciones al mes en las oficinas de Banco Santander en España, son gratis. A partir de la tercera, solo te cobraremos 1 € por operación. ¿Cuánto tienes que pagar si lo haces en otro cajero? En caso de que no encuentres un cajero automático de Banco Santander, tendrás que pagar las siguientes comisiones: Retirar efectivo en otros bancos de España: comisión aplicada por la entidad propietaria del cajero.

Retirar efectivo en otros bancos de España dentro de la UE: comisión aplicada por la entidad propietaria del cajero.

Retirar efectivo en otros bancos fuera de la UE: 4,5 % del importe total (mínimo 3 €)

Consultar saldo y otras operaciones en cajeros de otras entidades: 0,50 €