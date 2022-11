El Club de Campo acogió este domingo la presentación del libro del ibicenco Manuel Viguín ‘Subastas: Domina el riesgo’. Se trata del primer libro que se ha publicado en nuestro país para aprender a participar en subastas judiciales, corriendo el menor riesgo posible, de la mano de un inversor con más de veinte años de experiencia.

«Las subastas judiciales están abiertas a todo el mundo desde el año 2015 y sin embargo son las grandes desconocidas del mundo de las inversiones», señaló Viguín. Durante la presentación, explicó con ejemplos y anécdotas personales el porqué de su vocación y los motivos que le llevaron a escribir el libro.

«Las subastas han sido siempre catalogadas como el patito feo de las inversiones, sin embargo, podréis entender con mis experiencias que no es así». Viguín explicó que gracias a los inversores muchas personas que han sido desahuciadas han podido liquidar su deuda, mientras que de no existir interesados en un inmueble embargado, cuando la subasta queda desierta, el acreedor no solamente se adjudica la propiedad por un valor menor del real sino que además el desahuciado continúa teniendo una deuda que pagar.

Accesibles a todo el mundo

En este sentido, también explicó que las subastas judiciales pueden ser accesibles para todo el mundo, ya que «prácticamente todo se puede subastar». Desde joyas, coches o embarcaciones a acciones empresariales o bienes inmuebles, donde el autor más pone su foco.

Manuel Viguín, que aprendió el oficio de su padre, ha dedicado este libro a sus dos hijos: «Quisiera que algún día pudieran dedicarse a lo mismo se ha dedicado su familia», dijo,

Durante el acto, su hijo Hugo Viguín, de tan solo nueve años, presentó también ante los asistentes el libro que acaba de publicar ‘Diario de agradecimiento’, que ya está a la venta en Amazon.