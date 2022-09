Plastic Free Ibiza y Formentera ha convocado a la población de las islas a participar en el Día Mundial de la Limpieza, mañana sábado 17 de septiembre. Las acciones se han coordinado a nivel nacional e internacional con las organizaciones de Let’s Do It Spain y World Cleanup Day.

La alianza, que está compuesta por 13 entidades sin ánimo de lucro en las Pitiusas, organiza doce limpiezas: once en Ibiza y una en Formentera. Dichas limpiezas serán lideradas por las ONG One Planet One Life, Casita Verde, Creatives For The Planet y Voluntaris d’Ibiza. Una de ellas, concretamente la que comienza en Comte, consistirá en el denominado ‘Hike & Clean’, guiada por la agencia de excursiones The Other Face.

Las acciones, que tendrán un margen horario de 9.30 a 13.30 horas, se producirán en varias zonas de la isla, para facilitar la participación. Los puntos de encuentro serán:

De 9.30 a 13.30 horas en Comte, junto a Sunset Ashram, y en la entrada a la playa de Cala Bassa. De 10 a 13 horas en Talamanca, junto al bar Flotante; en ses Figueretes, entre las calles País Vasco y Asturias; en Platja d’en Bossa, a la altura de Nassau; en el parking de es Cavallet; en ses Salines, junto al chiringuito; en Cala Vedella, en la playa de Portinatx, en ses Païsses, junto al Eroski, y en las playas de Santa Eulària, es Canar y Cala Llonga. En Formentera el encuentro es entre las 9.30 y las 13.30 horas en la iglesia del Pilar de la Mola, para limpiar la zona de s’Estufador.

«Las limpiezas de playa son una acción que sigue llamando la atención de la población y despertando interés. Sin embargo, desde Plastic Free Ibiza preferimos centrarnos en la solución real: concienciar y educar. Porque el problema de la contaminación que tiene la tierra y el mar se soluciona dejando de ensuciar, no limpiando eternamente los residuos que se tiran sin preocupación en el entorno», afirma Ayelén Alonso, coordinadora de esta alianza.

World Cleanup Day se inició en Estonia en el año 2008, con la participación de unas 50.000 personas haciendo una limpieza coordinada del país. El movimiento creció de forma rápida y actualmente cuenta con la participación de millones de voluntarios en más de 190 países. La acción anual está liderada en España por Let’s Do It Spain.