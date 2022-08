Pocas veces un nombre ha tenido, de manera literal, tanta relación con un acontecimiento marcadamente relevante.

Lo sabe muy bien Luz Cuesta Mogollón, una zaragozana de 25 años acostumbrada a las bromas relacionadas con su curioso nombre, tan acertado en los tiempos que corren, con la energía ocupando grandes titulares día sí y día también.

La mayoría de veces estos nombres son asignados por los padres de forma consciente sin tener en cuenta cómo le pueda repercutir a sus vástagos en su vida social. En otros casos, como el que nos ocupa, no hay ningún tipo de maldad o segundas lecturas.

Y es que los padres de la joven decidieron bautizarla con ese nombre en recuerdo del lugar donde se habían casado, en la ermita de la Virgen de la Luz, en Avilés, en el Principado de Asturias, lugar de origen de la familia. “Siempre me dicen que no se dieron cuenta de la relación entre mi nombre y mis apellidos”, aseguró la joven en una entrevista para el Heraldo de Aragón.

Nombres que marcan una vida

Pero, lo dicho, son casos esporádicos. Lo más habitual es que los padres sean 'de la broma' y lo paguen con los hijos, que realmente admiren algo de tal manera que crean que es un privilegio el bautizar a su descendencia con la misma referencia de sus ídolos o, incluso, puede suceder que una misma persona decida cambiarse el nombre 'formal' de manera legal por uno mucho más estrambótico.

En este último apartado tenemos a William Wood que decidió cambiarse el nombre por el de Something Long and Complicated, algo que le generó no pocos quebraderos de cabeza, ya que su cuenta de Facebook quedó bloqueada al pensar que se trataba de un error.

Pero no todos tienen el empuje irracional de Homer Simpson cuando decidió cambiar su nombre por el más atrevido de Max Power. A la mayoría les viene impuesto de nacimiento y van de lo cómico a lo realmente frustrante en el caso de que quieras llevar una vida social tranquila. Y si no lo creen, aquí tienen unos ejemplos para que decidan ustedes si son o no para haber quitado la custodia a esos progenitores.