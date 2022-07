Spain Nightlife, asociación a la que pertenece Ocio de Ibiza, ha iniciado una colaboración con la organización Stamp Out Drinking para informar sobre la prevención de la sumisión química y brindar concienciación, conocimiento y productos para la prevención de la sumisión química (como tapas en las bebidas) a los empresarios de ocio nocturno y a sus usuarios.

Este año, coincidiendo con el Día Internacional Contra la Sumisión Química que se celebra este viernes 15 de julio, Stamp Out Drinking ha lanzado un video de concienciación pública que destaca qué hacer en caso de que alguien haya sido sometido químicamente, cómo protegerla y dónde obtener apoyo.

¿Què es la sumisión química?

La sumisión química se produce cuando alguien administra a otra persona una droga o sustancia sin consentimiento para modificar el estado de conciencia de su víctima y manipular su voluntad. Normalmente, la agresión sexual es el delito que más produce en estos casos y la mujer es en la mayoría de las ocasiones la víctima. Pero también se puede dar el caso que aún con el propio consentimiento de la víctima en la ingesta de drogas u otras sustancias, alguien pueda aprovecharse de ella.

¿Qué hacer para evitarlo?

La regla es sencilla: no abusar de bebidas alcohólicas, no consumir drogas, prestar atención en el servicio de la bebida, no dejar la bebida o comida abandonada en ningún momento y desconfiar si alguien te ofrece comida o bebida que no hayas pedido.

¿Qué sustancias producen sumisión química?

Todas las sustancias empleadas actúan sobre el sistema nervioso central, pueden ser depresoras y estimulantes, aunque las más frecuentes son las primeras, ya que producen sedación.

Estas sustancias pueden ser alcohol, medicamentos ( los que se usan para dormir o para la ansiedad) o drogas como el cannabis, la cocaína o el éxtasis. Existen más de 50 sustancias posibles para disminuir el nivel de conciencia, pero la sustancia mayormente implicada es el alcohol.

Síntomas

Los síntomas son mucho sueño, dificultad de movilidad, dolor de cabeza, náuseas o visión borrosa.

También puede ser oír o ver cosas extrañas, no recordar bien las cosas, no saber lo que ha sucedido en las últimas horas; puede que te falte ropa o que la tengas mal puesta; estar en un lugar y no saber cómo has llegado; o estar con gente que no conoces o finalmente, tus amistades o testigos te dicen que te has comportado de forma rara o que no habías bebido tanto alcohol como para emborracharte.

¿Qué hacer si has sufrido sumisión química?

Lo primero es no sentir vergüenza, no tener miedo ni guardar el secreto e ir a un centro sanitario. El siguiente paso es denunciar. Estos son los teléfonos a los que puedes llamar:

091 Policía Nacional

062 Guardia Civil

092 Policía Local

016 Teléfono Violencia de género

(Información extraída de Sumisión química. Guía informativa para adolescentes y jóvenes, de E. López Hidalgo)