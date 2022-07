Dos amigos y una joya en Formentera

Enric Majoral y Michel Mouffe comparten amistad desde hace más de treinta años en Formentera. Esa complicidad les ha permitido realizar proyectos juntos y no es la primera vez que colaboran. Hace diez años presentaron una exposición, con motivo de las fiestas locales de Sant Jaume, titulada ‘El pes de l’ànima’. La muestra ocupó la sala de exposiciones del Ayuntamiento viejo y también el interior de la iglesia. En base a ese diseño que Mouffe colgó, hace una década, de la bóveda del templo ahora han creado una joya exclusiva que surge de la misma idea.

Enric y Roc Majoral proponen a artistas cercanos y con los que se sienten identificados a participar en la creación de una joya. Lo han hecho antes con Gilbert Herreyns, Willie Márquez, Alfons Borrell, Erwin Bechtold y Stella Rahola en esa línea de diseño exclusivo y que han bautizado como ‘Creat amb...’.

En este caso el trabajo realizado con Mouffe es una serie exclusiva, numerada y limitada, en tres versiones: plata, plata chapada en oro y oro de 18 quilates.

Es un anillo que se produce totalmente a mano en el taller Majoral, por lo que cada pieza es única. La edición consta de 21 unidades de plata, 14 de plata chapada y 7 de oro de 18 quilates. De esa forma transforman un pequeño objeto de arte en joya.

Presentación en las islas

La colección se presentó anoche en el taller de Majoral en el Pilar de la Mola. En su tienda de Ibiza la presentación será el próximo 14 de julio.

Michel Mouffe y Enric Majoral transmitían ayer por la mañana esa sensación de satisfacción de haber hecho algo en equipo en lo que finalmente la autoría es lo de menos y lo que importa es el resultado.

«Invitamos a un artista a que diseñe una joya y nosotros desarrollamos el proyecto, lo producimos y lo ponemos a la venta en nuestras tiendas», señaló el maestro joyero. «Todos los artistas a los que he propuesto trabajar en este proyecto son gente que me es cercana que me influyen y que me aportan pero lo que más me motiva es la relación con ellos», añadió.

Michel Mouffe se mostró igualmente satisfecho: «Una noche hablando con Enric encontramos la forma perfecta que llegó de la escultura colgante del ‘Pes de l’ànima’, la idea se basa en la forma de una gota de agua que ahora hemos simplificado y la hemos enrollado y ha salido este anillo que nos encanta a los dos».